Urban Outfitters renforce son conseil d’administration – Retail Gazette

Urban Outfitters a renforcé son conseil d’administration en nommant Kelly Campbell en tant qu’administrateur indépendant, portant le nombre de membres du conseil à 11.

Le propriétaire des enseignes Anthropologie, BHLDN, ​​Free People et Urban Outfitters a déclaré que cette nomination renforcerait l’expertise du conseil en marketing numérique.

« Nous sommes ravis que Kelly Campbell rejoigne notre conseil d’administration en tant qu’administrateur indépendant », a commenté Richard Hayne, président d’Urban Outfitters. « Elle apporte une richesse de connaissances et d’expérience sur les entreprises de marketing et d’abonnement qui aideront à éclairer nos stratégies numériques. »

Actuellement présidente de Peacock, Campbell a auparavant été présidente et directrice du marketing de Hulu, où elle a joué un rôle clé dans l’accélération de la croissance de l’entreprise. Auparavant, elle a passé plus d’une décennie chez Google à divers postes de direction et de marketing.

