Urban Sun, le soleil urbain qui tue le coronavirus dans les rues la nuit | Vie

Urban Sun est une nouvelle arme contre Covid-19. Rayons ultraviolets qui ne nuisent pas aux êtres vivants. Il peut être utilisé dans de grands événements tels que des concerts, des matchs de football ou des rassemblements en plein air.

Au-delà du déni et des théories du complot, Si quelqu’un est sorti de cette pandémie renforcé, c’est de la science. Seule la science guérit les malades et immunise les sains, et seule la science va nous en sortir.

Parallèlement à la médecine, de nombreuses technologies aident à vaincre les virus. Aujourd’hui, un très curieux a attiré notre attention. Il s’appelle Urban Sun, un soleil urbain qui tue le coronavirus dans les espaces ouverts, sans nuire aux gens.

C’est une idée développée par le Studio Roosegaarde, une entreprise néerlandaise qui a eu la collaboration de médecins et d’experts des États-Unis, du Japon et d’Italie, pour créer cet original Soleil urbain. Vous pouvez voir comment cela fonctionne dans cette vidéo:

Urban Sun est fondamentalement une énorme lampe qui émet des rayons ultraviolets. Cette lampe est suspendue de 10 à 15 mètres de haut au moyen d’une grue, mais elle peut également être utilisée dans des lampadaires, des montgolfières, etc.

La lumière UV est actuellement utilisée dans les hôpitaux, les salles d’opération et d’autres lieux publics pour tuer les virus, ce n’est donc rien de nouveau. Mais il a un problème: il est nocif pour les êtres vivants. Ainsi, lorsqu’ils sont utilisés dans les chambres ou les salles de bain, ils doivent être vides.

Urban Sun n’utilise pas de lumière UV conventionnelle de 254 nm. Les usages lumière ultraviolette lointaine d’une longueur d’onde de 222 nm, qui est tout aussi efficace pour tuer les virus et les bactéries, mais ne peut pas traverser l’épiderme ou la couche protectrice des yeux, donc il est inoffensif pour les humains et les animaux.

La folie des masques, un débat que l’on n’aurait jamais imaginé avoir. Maintenant, avec autant d’informations, il est difficile de choisir le masque le plus adapté à chaque situation

Comme le montre la vidéo, cette lumière peut être projetée directement sur les personnes entrant dans le cercle. Il a été mesuré et approuvé par l’Institut national de métrologie néerlandais VSL, l’organisme néerlandais chargé de la régulation des rayonnements, certifiant qu’il est totalement inoffensif, mais en même temps. tue le corononavirus avec une efficacité de 99,9%.

Il suffit de 2 à 16 minutes d’exposition à cette lumière ultraviolette lointaine pour tuer tous les virus.

Un prototype a déjà été testé avec succès à Amsterdam. Aujourd’hui, le Studio Roosegaarde est en pourparlers avec les municipalités et les gouvernements pour l’installer dans les villes. Une seule installation de ce type pourrait couvrir des carrés entiers:

L’idée est de l’installer aux accès des gares et aéroports, terrains de football, concerts en plein air, marchés, etc. Ils travaillent également sur un modèle d’intérieur.

Il n’est pas destiné à remplacer les masques, mais cela pourrait être une mesure de protection supplémentaire pour réduire les infections à coronavirus.