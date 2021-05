Urban Tea accepte les BTC, DOGE et ETH dans tous ses magasins

Urban Tea, une société de thé cotée en bourse, a commencé à accepter les crypto-monnaies comme moyen de paiement dans tous ses magasins chinois. Un communiqué de presse a révélé cette nouvelle le 10 mai, notant que tous les magasins Urban Tea exploités par 39 Pu Tea Co. LTD en Chine accepteraient Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) et Dogecoin (DOGE) comme paiement à partir de cette semaine. Ces changements s’appliqueraient également à tous les restaurants gérés par Guokui Management Inc. aux États-Unis.

Selon le communiqué de presse, cette initiative vise à introduire des crypto-monnaies dans la vie des clients de l’entreprise.

Le président d’Urban Tea Board, Xianlong Jack Wu, a déclaré qu’en introduisant le paiement crypté, Urban Tea vise à intégrer des scénarios d’application de crypto-monnaie dans la vie quotidienne de ses clients. Il a ajouté que la société s’attend à ce que son plan d’extraction de crypto-monnaie soit déployé progressivement. En dehors de cela, Wu a déclaré que la société était optimiste quant aux perspectives prometteuses de cette nouvelle opportunité.

Cette nouvelle intervient après qu’Urban Tea a annoncé en février qu’il étendrait ses activités en s’aventurant dans le minage de crypto. La société a commémoré cette expansion en nommant deux nouveaux dirigeants, à savoir Fengdan Zhou en tant que chef de l’exploitation et Yunfei Song en tant qu’administrateur indépendant. Selon l’annonce, ces responsables joueraient un rôle essentiel dans le soutien à l’expansion stratégique de la blockchain et de l’extraction de crypto.

Expliquant pourquoi la société avait décidé de suivre cette voie, le PDG d’Urban Tea, Yi Long, a déclaré que la blockchain et les crypto-monnaies étaient de plus en plus adoptées, ce qui est destiné à les intégrer. En raison de l’intérêt croissant pour le secteur naissant, l’équipe de direction de la société a décidé d’explorer, de rechercher, d’étudier et de discuter des perspectives d’entrer dans l’espace cryptographique. Ce faisant, l’entreprise a cherché à générer une plus grande valeur pour ses actionnaires.

Le fait de nommer Zhou et Song aiderait l’entreprise à s’aventurer dans les crypto-monnaies, a déclaré Long,