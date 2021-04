Urbas Fuenlabrada bat Monbus Obradoiro (84-82)

04/03/2021 à 20:51 CEST

le Urbas Fuenlabrada a été imposé à la maison Monbus Obradoiro 84-82 lors de la vingt-neuvième journée de la Ligue ACB. Les habitants viennent de perdre loin de chez eux avec lui Barça 81-79, tandis que les visiteurs gagnaient à domicile contre le Panier Acunsa Gipuzkoa par 66-79. Avec ce résultat, le Urbas Fuenlabrada est à la seizième place et cumule huit victoires en 28 matchs joués, tandis que le Monbus Obradoiro il reste en quinzième position avec huit victoires en 27 matchs disputés.

Au cours du premier quart-temps, il y a eu des alternances sur le tableau de bord, en fait, les visiteurs ont réalisé un 10-2 partiel au cours du quart, bien qu’à la fin l’équipe visiteuse ait fini par se distancer et a terminé avec un résultat de 20-31. Après cela, au deuxième quart, les joueurs de l’équipe locale ont réussi à se rapprocher de l’électronique jusqu’à ce que le match soit à égalité, en fait, l’équipe a réalisé un partiel de 13-2 dans ce quart, qui s’est terminé sur un résultat partiel de 22-11. Après cela, les rivaux ont accumulé un total de 42 à 42 points avant la pause.

Le troisième quart-temps a encore connu plusieurs changements de leader dans la lumière, jusqu’à ce qu’au final l’équipe locale finisse par se distancer et conclue avec un résultat partiel 25-19 (67-61). Enfin, au cours du dernier trimestre, il y a eu également plusieurs mouvements sur le tableau de bord et le trimestre s’est terminé sur un résultat partiel de 17-21. Après tout cela, les joueurs ont clôturé le match électronique avec un résultat de 84-82 pour le Urbas Fuenlabrada.

La victoire de Urbas Fuenlabrada a été construit sur 31 points, deux passes et un rebond de Melo trimble et les 13 points et sept rebonds de Leonardo Meindl. Les 28 points, trois passes et deux rebonds de Kassius Robertson et les 14 points, deux passes et deux rebonds de Jake Cohen n’étaient pas suffisants pour le Monbus Obradoiro A remporté le match.

Après avoir remporté ce match, le prochain match de la Urbas Fuenlabrada ce sera contre lui San Pablo Burgos dans le Centre sportif Fernando Martin, tandis que la prochaine réunion du Monbus Obradoiro ce sera contre lui BAXI Manresa dans le Pavillon polyvalent Fontes Do Sar.