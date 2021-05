Urbas Fuenlabrada gagne 98-65 contre Lenovo Tenerife

05/02/2021 à 22:21 CEST

le Urbas Fuenlabrada a gagné à domicile contre Lenovo Tenerife par 98-65 lors de la trente-cinquième journée de la Ligue ACB. Les locaux viennent de gagner à la maison pour Étudiants Movistar 86-87 et après ce résultat, ils ont complété une séquence de quatre victoires lors de leurs cinq derniers matchs, tandis que les visiteurs ont également gagné à domicile contre Panier Acunsa Gipuzkoa par 98-69. Avec ce résultat, le Urbas Fuenlabrada est à la quinzième place et cumule 11 victoires en 32 matchs joués, tandis que le Lenovo Tenerife reste en troisième position avec 26 victoires en 34 matchs disputés.

Au cours du premier quart, les locaux ont été les principaux protagonistes, en fait, ils ont obtenu une course de 12-2 et ont continué à gagner par 13 points (19-6) jusqu’à ce qu’ils terminent avec un résultat de 28-18. Après cela, au deuxième trimestre, le Urbas Fuenlabrada ont augmenté leur différence et ont eu une différence maximale de 19 points (42-23) au cours du trimestre, qui s’est terminé par un résultat partiel de 16-15. Après cela, les joueurs se sont immobilisés avec un 44-33 sur le comptoir.

Au cours du troisième quart-temps, il a réduit les distances dans l’électronique Lenovo Tenerife et s’est terminé avec un résultat partiel de 24-25 et 68-58 au total. Enfin, au cours du dernier trimestre, les joueurs de la Urbas Fuenlabrada Ils se sont à nouveau distancés sur le tableau de bord, en fait, ils ont obtenu une course de 16-0 et ont marqué la différence maximale (33 points) à la fin du quart, et le quart s’est terminé sur un résultat partiel de 30-7, mettant ainsi fin au match avec un résultat final de 98-65 en faveur de l’équipe locale.

Au cours de la réunion, les interventions de Obi Emegano Oui Kyle Alexander, qui avait 18 points, cinq passes et quatre rebonds et 17 points et quatre rebonds respectivement. De leur côté, l’équipe visiteuse s’est démarquée Image de balise Marcelo Huertas Oui Spencer Butterfield, avec 12 points, quatre passes et un rebond et 12 points et trois rebonds respectivement.