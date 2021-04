Urge syndicale: L’amour syndical de Joe Biden est-il une véritable intention législative ou un simple jeu à la galerie?

Biden a, au fil des ans, voté pour des accords commerciaux qui ont fait voir les syndicats en rouge.

Le plan américain pour l’emploi de Joe Biden – le méga stimulant qui fait actuellement l’objet d’un vif débat dans l’univers intellectuel américain – appelle le Congrès à adopter la loi sur la protection du droit à l’organisation (PRO). Cela ne devrait pas être une surprise; le président américain qui a complètement vaincu Trump, dont l’administration a réduit les impôts des riches, est considéré comme le président le plus pro-syndical de ces derniers temps – en fait, par certains, comme le plus pro-syndical de tous les temps.

Il a annulé les règles et les lois de l’ère Trump qui affaiblissaient la protection des travailleurs et il a appris à chercher à injecter des milliards de dollars dans des régimes de retraite soutenus par les syndicats. Lors d’un récent événement de presse, il a même fait remarquer que ce n’était pas Wall Street, ce qui veut peut-être dire «capitalistes», mais la classe moyenne qui avait construit l’Amérique. Et les syndicats ont construit la classe moyenne.

Mais, dans quelle mesure cela ne consiste-t-il qu’à jouer à la galerie – la galerie étant ses collègues du parti plus à gauche, qui semblent bénéficier du soutien important d’une grande partie de la jeunesse américaine – et à quel point la véritable intention législative est-elle difficile à dire? . Biden a, au fil des ans, voté pour des accords commerciaux qui ont fait voir les syndicats en rouge. Il doit également être parfaitement conscient que PRO Act se heurtera à une forte opposition républicaine au Congrès et même à un flibustier très, très probable du Sénat.

Son bilan en tant que vice-président de l’administration Obama, qui avait, plus d’une fois, frotté les syndicats dans le mauvais sens suggérerait que son amour pour les syndicats est une «position» politique. Alors que des épisodes récents dans certaines des plus grandes multinationales dépeignent ces entreprises sous un jour médiocre en matière de relations industrielles, le fait est que le syndicalisme militant a non seulement menacé l’existence de petites entreprises aux États-Unis et ailleurs, mais aussi, dans le processus, a laissé les travailleurs encore plus vulnérables. À cette fin, Biden, et ceux en Amérique et ailleurs applaudissant son «pro-syndicalisme», devront examiner attentivement les ramifications.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.