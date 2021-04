Urgence à Coventry: la police se précipite sur un «incident» alors que des centaines de personnes sont privées d’électricité – routes fermées | UK | Nouvelles

Des agents de la police du Warwickshire ont bouclé et fermé une route à Kenilworth.

La force n’a pas encore révélé la nature de l’incident.

Mais dans un tweet, il est dit que les agents travaillent avec le service d’incendie et de sauvetage du Warwickshire et que les propriétés ont été laissées sans électricité.

Un message de Warwickshire Fire and Rescue explique qu’un équipage de Kenilworth est sur les lieux et tente de rétablir le courant le plus rapidement possible.

Selon Western Power Distribution, il y a actuellement 315 propriétés dans la région sans électricité.

Son site Web indique que l’alimentation doit être rétablie à 15h30.

«Nous sommes au courant de cet incident de coupure de courant qui a été signalé à 9 h 17 ce matin et nos ingénieurs travaillent pour que le courant soit rétabli le plus rapidement possible», indique le site Web.

“Nous sommes désolés pour tout inconvénient que cela vous cause.”

Mais, au moment de la publication, les propriétés dans les domaines suivants ont été touchées: CV8 1HW, CV8 2AE, CV8 2DJ, CV8 1HX, CV8 1FB, CV8 2PF, CV8 1FD, CV8 2DL, CV8 1HU, CV8 2NF, CV8 2AD, CV8 1HY, CV8 1HS, CV8 1RQ, CV8 1FT, CV8 1HL, CV8 1FU, CV8 2DY, CV8 1TH, CV8 2AB.

Ceci est une nouvelle de dernière heure.

PLUS À VENIR…