Urgence à Manchester: une escouade anti-bombe appelée alors que la police ferme la route à Old Trafford | UK | Nouvelles

Des experts en neutralisation des bombes ont été appelés après la découverte d’objets suspects dans un immeuble à Old Trafford. La police a été appelée à Chester Road juste avant midi. Un grand nombre d’appartements environnants ont été évacués par mesure de précaution. On pense qu’un homme a été arrêté.

La police du Grand Manchester a tweeté: «Un certain nombre de maisons ont été évacuées à Old Trafford par précaution dans le cadre d’un incident en cours.

“Nous avons été appelés à 23 h 55 hier (28 avril) pour un rapport faisant état d’une préoccupation pour le bien-être d’un homme menaçant sur Chester Road, Old Trafford.

«Un homme d’une vingtaine d’années a été arrêté pour infraction à l’ordre public et placé en garde à vue. Les agents ont par la suite fouillé une adresse sur Chester Road et ont depuis découvert des objets suspects, et EOD doit se rendre sur les lieux pour faire une évaluation.

«Par précaution, un grand nombre d’appartements environnants ont été évacués.

“Les enquêtes sont en cours et la police travaille avec les pompiers pour s’assurer qu’il n’y a aucun risque pour le public.”

