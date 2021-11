Urgence aérienne de Delhi: observation du «verrouillage» de Post SC, fermeture des écoles, retour de la FMH pour le personnel du gouvernement à partir de demain – 10 points

Un homme monte un chameau alors que la circulation s’étend sur une route avec des phares allumés au milieu du smog à New Delhi. (photo PTI)

Delhi ferme à nouveau, quoique partiellement. Dans le but d’éviter les effets néfastes du grave smog qui envahit la ville, le gouvernement d’Arvind Kejriwal a annoncé certaines mesures. A partir de lundi, c’est-à-dire demain, ces restrictions annoncées par le gouvernement AAP entreront en vigueur. Quelles sont ces mesures et quel est le statut du verrouillage de Delhi ? Voici les principales mises à jour de l’histoire critique :

À partir du 15 novembre, toutes les écoles seront fermées pendant une semaine. Bien que toute présence en personne ait été interdite, les cours en ligne se poursuivront. Le travail à domicile reviendra pour le personnel gouvernemental à partir de demain. Les activités de construction ont été interdites dans la capitale nationale. Sur le statut de verrouillage à Delhi, Kejriwal a déclaré qu’il consulte le Centre à ce sujet. Cependant, il a catégoriquement déclaré qu’il n’y avait pas de verrouillage à Delhi pour le moment. Les mesures ont été annoncées samedi après l’audience de la Cour suprême sur la pollution à Delhi. Au cours de l’audience, la Cour suprême avait demandé au Centre ainsi qu’au gouvernement AAP d’imposer un verrouillage pendant deux jours pour faire face à l’urgence aérienne. Selon les données de SAFAR, l’indice de qualité de l’air reste aujourd’hui dans la catégorie « très médiocre ». Avec la baisse des températures et le vent toujours présent, la crise du smog risque de s’aggraver. Delhi a connu le pire de la crise saisonnière en hiver depuis 2016. Des facteurs tels que le brûlage du chaume et la pollution des véhicules ont contribué au problème.

