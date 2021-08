Urgence au Pays de Galles : Tragédie alors qu’un homme meurt sur la plage – “Très triste et émouvant” | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Les services d’urgence ont été appelés vendredi à Porth Neigwl (Hell’s Mouth), près d’Abersoch, suite à des informations faisant état de trois personnes en difficulté dans l’eau. Les médecins se sont battus pendant plus d’une heure pour réanimer l’homme sous le regard de la famille.

HM Coastguard a déclaré qu’il avait été appelé vers 14h30.

Un porte-parole a déclaré: “Des équipes de sauvetage des garde-côtes d’Aberdaron et d’Abersoch ont été envoyées aux côtés de l’hélicoptère de recherche et de sauvetage de Caernarfon, du Welsh Ambulance Service et de la police du nord du Pays de Galles.”

La plage est connue pour ses vents de terre et ses conditions de baignade difficiles et est populaire auprès des surfeurs et des amateurs de sports nautiques.

Un internaute a déclaré qu’il était “terriblement triste et émotif” à la suite de l’incident.

Bryn Dando, 45 ans, a filmé l’atterrissage de l’hélicoptère des garde-côtes avant de réaliser ce qui se passait.

Il a déclaré: «Il y avait une foule de gens entourant quelqu’un sur le dos sur la plage.

«Les ambulanciers de l’hélicoptère couraient sur la plage – plusieurs d’entre nous ont couru avec des serviettes pour le garder au chaud.

« D’autres surfeurs avaient apporté leurs planches et formé un brise-vent autour de lui.

«Ils ont continué à changer car ils étaient épuisés.

« Il faut beaucoup d’efforts physiques pour maintenir la RCP pendant cette durée.

« Ils ont fait tout ce qu’ils pouvaient, mais il était parti.

« Je n’ai jamais été témoin de quelque chose comme ça auparavant.

“Je devais juste aller trouver un endroit calme et pleurer un peu.”

L’internaute a déclaré que l’incident l’avait incité à acheter une aide à la flottabilité et qu’il s’était inscrit à un cours de secourisme.

Il a ajouté: “Le vent soufflait à environ 20 nœuds, alors les surfeurs offraient leurs serviettes pour essayer de garder l’homme au chaud”, a-t-il déclaré.

“Un autre a réconforté sa fille, qui était enveloppée dans une serviette, tremblant et pleurant.”

Écrivant sur Facebook, au lendemain de la tragédie d’hier, un visiteur régulier a déclaré : « Des déchirures si puissantes là-bas. Nagez le long de la plage, pas dans la plage si vous êtes coincé ou cela pourrait vous traîner.

« Plus facile à dire qu’à faire, je sais. Désolé pour les personnes impliquées.

Un autre a écrit : « Oh, c’est affreux. Je me suis toujours interrogé sur la sécurité de Hell’s Mouth, car on nous avait toujours dit de ne pas y nager il y a des années.

“Et pourtant, récemment, il semble que Top ait été accepté comme endroit pour nager.”