Urgence de Cardiff : forte présence policière et ambulances lors d’un incident majeur dans le centre-ville | Royaume-Uni | Nouvelles

Neuf fourgons de police et trois ambulances se rendent sur les lieux dans le quartier de Dumballs Road à Cardiff.

La police du sud du Pays de Galles conseille au public d’éviter la zone et un cordon est en place.

Une ambulance aérienne était également sur les lieux plus tôt ce matin, selon Wales Online.

L’incident est très proche du Huggard Centre, un établissement pour les personnes qui dorment dans la rue à Cardiff.

Cependant, un porte-parole du centre a confirmé que l’incident ne s’était pas produit « à l’intérieur du bâtiment ».

Ils ont déclaré: « Il y a eu un incident à proximité de notre immeuble auquel la police et l’ambulance ont assisté.

« Le bâtiment est toujours ouvert aux sans-abri et nous offrons toujours nos services.

« Nous coopérons de toutes les manières possibles pour le moment avec la police et les services d’ambulance. »

Le café du centre d’options de logement est ouvert et les personnes du centre Huggard sont invitées à utiliser une autre entrée.

Le service des enquêtes criminelles et une équipe médico-légale se sont également rendus sur les lieux.

Un hélicoptère a également été aperçu par des habitants survolant les lieux.

L’utilisateur de Twitter, Beth, a écrit : « Quelqu’un sait ce qui se passe sur Dumballs Road Cardiff ?

« La police et les bâtiments armés ont reçu l’ordre de se verrouiller. »

Un porte-parole de la force a déclaré: « Nous sommes actuellement confrontés à un incident dans le quartier de Dumballs Road à Butetown Cardiff.

Un cordon de police est en place et plus d’informations seront fournies dès que possible. »

La rue Hansen est actuellement fermée, cependant, la route Dumballs est ouverte normalement.

MISES À JOUR À SUIVRE…