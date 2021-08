Urgence de la RAF : des jets se sont précipités alors qu’un «avion non identifié» se dirigeait vers la «zone d’intérêt britannique» | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Les typhons de la RAF frappent le bastion de Daech de l’Etat islamique

Les avions de combat, de la RAF Lossiemouth à Moray, opèrent actuellement sous alerte de réaction rapide. Les détails initiaux sont rares, mais un porte-parole de la RAF a déclaré à Express.co.uk que l’approche de l’avion avait suscité suffisamment d’inquiétude pour prendre des mesures.

Ils ont expliqué : « Des chasseurs Typhoon Quick Reaction Alert basés à RAF Lossiemouth ont été brouillés aujourd’hui contre des avions non identifiés s’approchant de la zone d’intérêt du Royaume-Uni.

“Nous n’offrirons pas de détails supplémentaires tant que la mission n’est pas terminée.”

Aujourd’hui également, des typhons basés à l’alerte de réaction rapide de l’OTAN en Roumanie ont été précipités en réponse à des avions russes volant dans l’espace aérien de l’OTAN au-dessus de la mer Noire.

Le capitaine d’aviation Charlie, l’un des pilotes de la RAF du IXe escadron (de bombardement), opérant dans le cadre de la 121e escadre aérienne expéditionnaire, était en service d’alerte de réaction rapide et a répondu à la ruée.

Les jets ont été brouillés pour défier un (Image: GETTY)

L’équipe Lossie se compose de quatre escadrons Typhoon (Image: RAF)

Il a déclaré: “Lorsque l’avion russe est entré dans la région d’information de vol roumaine, nous avons été pressés de mener une patrouille aérienne de combat dans la région.

“Alors que l’avion suspect pénétrait dans l’espace aérien roumain, on nous a alors demandé d’identifier visuellement la piste.

“Alors que nous approchions de notre zone de patrouille aérienne de combat, l’avion russe a fait demi-tour, s’est éloigné de nous et a quitté la FIR. À ce stade, nous avons repris notre mission de patrouille aérienne et avons pratiqué quelques manœuvres de combat aérien avant de retourner à la base.”

Des typhons ont également été envoyés de Lossiemouth pour suivre plusieurs chasseurs russes SU-24 Fencer et SU-30 Flanker au-dessus de la mer Noire en juin.

JUST IN: La Russie sonne l’alarme en refusant de se joindre à l’ONU pour réglementer les “robots tueurs”

Le président russe Vladimir Poutine (Image : GETTY)

L’avion russe avait contacté les contrôleurs aériens ou déposé des plans de vol avant l’incident.

La RAF Lossiemouth à Moray, dans le nord-est de l’Écosse, est l’une des deux stations d’alerte de réaction rapide (QRA) de la RAF consacrées à la protection de l’espace aérien britannique.

De manière générale, la RAF Lossiemouth protège l’espace aérien nord du Royaume-Uni et la RAF Coningsby protège le sud.

L’équipe Lossie se compose de quatre escadrons d’avions de combat Typhoon, d’un escadron Poseidon MRA1 et d’un escadron de régiment de la RAF.

A NE PAS MANQUER

Brexit EXODUS : plus de 90 000 travailleurs européens quittent le Royaume-Uni [INSIGHT]

Sturgeon for LABOR alors que Starmer fait face à un calice empoisonné? [REVEALED]

Crise des migrants : Boris exhorté à donner une leçon drastique à Macron [ANALYSIS]

RAF Lossiemouth est dans le nord de l’Ecosse (Image: Google)

Russie: des jets entendus survoler un navire britannique lors d’un affrontement en mer Noire

Les aéronefs et les équipages sont maintenus en état d’alerte élevé afin de leur permettre d’être brouillés et d’intercepter des aéronefs non identifiés s’approchant de l’espace aérien britannique.

En outre, le personnel et les avions de la RAF Lossiemouth soutiennent les opérations dans le monde entier et organisent de nombreux exercices nationaux et internationaux.

Bien que l’identité de l’avion n’ait pas encore été confirmée, s’il s’avère qu’il s’agit d’un avion russe, il correspondrait à un modèle de comportement récent de la superpuissance.

S’adressant à Express.co.uk l’année dernière, Iain Ballantyne, rédacteur en chef de WARSHIPS International Fleet Review, a déclaré que le président russe Vladimir Poutine avait sondé les défenses britanniques même au plus fort de la pandémie de coronavirus.

La force militaire de la Russie en chiffres (Image : GETTY)

Il a expliqué: “Comme d’autres nations, la Russie a déclenché une réponse militaire généralisée au coronavirus à l’intérieur de ses propres frontières tout en envoyant des médecins spécialistes de ses forces armées en Italie, afin d’aider à combattre le virus là-bas.

“Cependant, alors que l’OTAN – assez judicieusement – a réduit ou annulé certains exercices d’entraînement au combat majeurs, l’armée russe a tenu à faire pendant la pandémie de continuer comme si de rien n’était.”

Il a ajouté: “Cela peut simplement refléter le fait qu’ils ont l’unité d’objectif en tant qu’État unique, plutôt que d’essayer de travailler dans le cadre d’une coalition défensive multinationale comme l’OTAN.

États membres de l’OTAN (Image : GETTY)

“L’Alliance a de nombreux acteurs différents à coordonner, qui auront tous des priorités nationales différentes, surtout en cette période de crise mondiale.”

Cependant, il a ajouté : « Au-delà des exercices planifiés de longue date, il y a également eu des déploiements majeurs d’unités de la marine russe dans les eaux proches des côtes des pays de l’OTAN.

“Ceux-ci ont inclus l’envoi de sept navires de guerre – deux frégates, trois corvettes et deux navires d’assaut amphibies – dans la mer du Nord et à travers la Manche.”