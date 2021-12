Urgence de l’hôpital général de Northampton: interdiction des visiteurs alors que les cas de Covid provoquent des pénuries de personnel | Royaume-Uni | Des nouvelles

L’hôpital général de Northampton a pris la décision aujourd’hui afin de protéger le bien-être et les collègues alors que les cas de Covid augmentent à travers le pays. L’interdiction de visite entre en vigueur à partir d’aujourd’hui. L’hôpital a déclaré dans une série de tweets : « La santé, le bien-être et la sécurité de tous nos employés, y compris les patients et les collègues, continuent d’être notre priorité absolue.

« Nous avons donc pris la difficile décision de suspendre les visites à l’hôpital à partir d’aujourd’hui, vendredi 31 décembre.

« Dans ces circonstances limitées, il sera possible de visiter : les patientes qui sont dans les derniers jours de leur vie ; les patientes qui reçoivent un nouveau diagnostic important qui change leur vie ou limite leur vie ; un partenaire d’accouchement accompagnant une femme en travail et dans la période postnatale immédiate .

« Un parent ou un adulte approprié rendant visite à un enfant ; patients souffrant de problèmes de santé mentale, tels que la démence, un trouble d’apprentissage ou l’autisme, où le fait de ne pas avoir de visiteurs entraînera une détresse chez le patient ; patients gravement malades dans une unité de soins intensifs, des zones de dépendance élevée ou A&E.

« Nous aurons des installations de visite virtuelles en place.

« Nous nous excusons de devoir prendre cette mesure car nous sommes pleinement conscients de l’impact de la suspension des visites sur nos patients et leurs proches.

« Merci pour votre patience et votre compréhension. »

