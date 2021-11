Urgence de l’ISS : la Russie suscite la fureur après l’explosion d’un satellite : « L’enfer à payer ! » | Sciences | Nouvelles

Le Kremlin a été averti qu’il y aurait « l’enfer à payer » pour avoir mis en danger le laboratoire orbital et les sept astronautes à bord. Le Commandement spatial américain a été alerté plus tôt lundi d’un nuage d’objets en mouvement rapide se dirigeant vers une trajectoire de collision possible avec la Station spatiale internationale. Les responsables américains ont depuis confirmé que plus de 1 500 bits et morceaux d’un satellite russe explosé ont été envoyés au-delà de l’ISS après que la Russie a ciblé l’un de ses propres satellites.

Le porte-parole du département d’État américain, Ned Price, a déclaré : « Plus tôt dans la journée, la Fédération de Russie a imprudemment effectué un test satellite destructeur d’un missile à ascension directe et anti-satellite contre l’un de ses propres satellites.

« Le test a jusqu’à présent généré plus de 1 500 morceaux de débris orbitaux traçables et des centaines de milliers de débris orbitaux plus petits qui menacent désormais les intérêts de toutes les nations. »

M. Price a ajouté que le test de missile « augmentera considérablement le risque » pour les résidents de la station spatiale, dont deux cosmonautes russes.

Le test de missile a conduit à une urgence sur l’ISS, incitant son équipage à évacuer vers leurs capsules de retour amarrées.

Les astronautes ont attendu le nuage de débris à bord du vaisseau spatial russe Soyouz et du SpaceX Crew Dragon.

Ils ont depuis été invités à reprendre leurs activités normales, mais devront garder certaines des écoutilles de la station fermées tout au long de mardi.

Les débris orbitaux parcourent la planète à des vitesses de plus de 17 000 mph et peuvent facilement percer la coque de la station spatiale.

Même de minuscules objets pourraient percer l’ISS et entraîner une dépressurisation.

Les actions de la Russie ont été condamnées par la communauté scientifique, pour avoir mis la vie des astronautes en danger, mais aussi pour avoir mis en danger d’autres satellites et engins spatiaux.

Ocean McIntyre, assistant scientifique au Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA, a tweeté : « N’y a-t-il pas deux cosmonautes russes à bord de l’ISS en ce moment ?

« Qui, sensé, approuverait quelque chose comme ça ?

« Quelqu’un a-t-il examiné les impacts possibles à court terme que ces débris pourraient avoir au-delà de l’ISS ? »

Eric Berger, auteur de livres et éditeur de l’espace chez Ars Technica, a tweeté : « Sérieusement, qu’est-ce que la Russie est en train de foutre en train d’abattre son propre satellite en orbite terrestre basse ; créant un nuage de 1 500 morceaux de débris traçables et menaçant sciemment son propre atout : la Station spatiale internationale. Quelle catastrophe. »

Jonathan McDowell, astronome du Center for Astrophysics, a déclaré : « Le département d’État américain confirme le test de missile anti-satellite russe.

« J’ai condamné le test chinois de 2007, le test américain de 2008, le test indien de 2019, et je condamne également celui-ci.

« Les tests antisatellites générant des débris sont une mauvaise idée et ne devraient jamais être effectués.

Et l’astronome Phil Plait a déclaré: « La Russie a vraiment besoin de parler maintenant de cela.

« Je ne m’attends pas à de l’honnêteté mais leur silence est très mauvais.

« Si les débris endommagent d’autres satellites ou l’ISS, il y aura un enfer à payer politiquement. »

Au 26 mai 2021, la NASA estime qu’il y a plus de 27 000 morceaux de débris orbitaux ou de « débris spatiaux » en orbite autour de la planète.

Ceux-ci sont suivis par les capteurs du réseau mondial de surveillance spatiale (SSN) du ministère de la Défense.

Cependant, de nombreux autres morceaux de satellites et d’engins spatiaux trop petits pour être suivis mais suffisamment gros pour mettre la vie humaine en danger se trouvent dans l’environnement spatial proche de la Terre.

La NASA estime qu’il y a un demi-million de débris de la taille d’un marbre ou plus, et quelque 100 millions de débris d’environ 0,4 pouces ou plus.