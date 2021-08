in

Des témoins rapportent que de nombreux véhicules d’urgence sont sur les lieux du Central London Bridge. Des images ont été partagées sur les réseaux sociaux et montrent à la fois des policiers et des pompiers présents. Selon des informations, des canots de sauvetage et un hélicoptère ont également encerclé le pont.

Des photos partagées sur les réseaux sociaux montrent le pont grouillant de véhicules de police.

Une personne a tweeté : « Je reviens juste au pont de Westminster par bateau.

“Des lumières bleues partout.”

Une autre personne a écrit : « Que s’est-il passé sur le pont de Westminster ?

“Est-ce que quelqu’un sait?”

Express.co.uk a contacté la police métropolitaine pour un commentaire.

Plus à venir..