Urgence oxygène en Inde: au cœur de l’urgence oxygène en Inde, pénurie aiguë de camions-citernes spéciaux: 10 points

Vendredi, un patient de Covid-19 reçoit de l’oxygène à Indirapuram Gurdwara à Ghaziabad. (Photo PTI)

Approvisionnement en oxygène en Inde: 9 heures, 5 heures, 2 heures, 1 heure… essoufflés et battus, les hôpitaux à travers l’Inde envoient de l’oxygène SOS alors que le pays s’effondre dans la pire urgence sanitaire qu’il ait jamais connue. Le deuxième pays le plus peuplé du monde se bat contre l’ennemi invisible pour maintenir en vie ses lakhs de fils et de filles. Alors pourquoi l’Inde est-elle confrontée à cette grave pénurie d’oxygène? Eh bien, la réponse réside dans la gestion désastreuse de la pandémie de coronavirus et dans le fait de ne tirer aucune leçon de la première vague d’infections virales dont le pays a été témoin l’année dernière. Un regard sur les médias sociaux en Inde montre à quel point la situation est désespérée. Il y a un déluge de messages “ Aidez-moi ” de parents en difficulté et de membres de la famille à la recherche de bouteilles d’oxygène, de lits d’oxygène, de médicaments Covid, etc. Voici la vérité sur l’urgence de l’oxygène en Inde:

1: Tout d’abord, que se passe-t-il lors d’un plan de production d’oxygène? La réponse simple est que l’oxygène liquide, qui est produit dans ces usines, est hautement purifié (99,5%) et est toujours sous forme liquide. De couleur peu bleue, l’oxygène liquide est cryogénique c’est-à-dire gaz extrêmement froid. Il ne peut être transporté que dans des citernes et des bouteilles spéciales.

2: Maintenant, le problème est essentiellement lié au transport et non à la production. Selon les dernières données partagées par le gouvernement indien, environ 7 500 tonnes métriques d’oxygène sont produites quotidiennement en Inde. En termes d’utilisation médicale, l’Inde a besoin d’environ 6000 tonnes d’oxygène. Le gouvernement Narendra Modi a déclaré qu’il avait déjà détourné près de 90% de la production totale – 6 600 tonnes pour être exact – à des fins médicales. Donc, si vous regardez les chiffres, l’Inde a déjà une production suffisante pour répondre à la demande d’oxygène médical dans le pays.

3: Donc, si nous produisons suffisamment d’oxygène, pourquoi les hôpitaux indiens sont-ils à bout de souffle? Le problème réside dans le système de transport qui prévaut. Il y a environ 500 usines d’oxygène en fonctionnement en Inde à l’heure actuelle. L’oxygène liquide produit dans ces usines est cryogénique et est transporté vers les distributeurs dans des camions-citernes spéciaux, selon un rapport d’Indian Express.

4: Désormais, les conducteurs de ces pétroliers ne voyagent généralement pas la nuit en raison du risque élevé d’accidents. De plus, la vitesse est également un facteur. Ces camions-citernes ne peuvent pas rouler à une vitesse supérieure à 40 km / h. Une fois que le camion-citerne a atteint les distributeurs, les personnes qui s’y trouvent suivent la procédure de regazéification pour convertir l’oxygène liquide en forme gazeuse. Il est ensuite rempli de cylindres, que nous voyons généralement dans les hôpitaux et autres établissements médicaux.

5: Comme l’indique le rapport d’Indian Express, l’Inde ne dispose pas de suffisamment de pétroliers pour transporter le stock de ce gaz cryogénique en peu de temps. Ainsi, alors que les usines produisent suffisamment d’oxygène, il est impossible que l’Inde puisse augmenter le nombre de camions-citernes spéciaux. Et comme il y a une pénurie de camions-citernes, les bouteilles qui traînent chez les distributeurs et les hôpitaux ne sont pas remplies. Il y a aussi le cas de la localisation de ces usines. Des États comme le Kerala, l’Odisha et le Jharkhand disposent d’un stock suffisant d’oxygène. Mais le transporter au Maharashtra et à Delhi est un cauchemar.

6: En raison de ces difficultés, le Centre transporte l’oxygène par train, ce qui est une option moins chère et plus rapide. Une autre option, dont le ministre de la Santé du Maharashtra a dit aujourd’hui, était de déployer les avions de l’armée de l’air indienne pour transporter les cylindres vides.

7: Un autre facteur déplorable de la crise actuelle est qu’il n’y avait pas de plan d’action en place, qui aurait pu être utilisé. Un autre rapport d’Indian Express indique que deux groupes gouvernementaux importants avaient sonné l’alarme en avril et novembre de l’année dernière. Cependant, aucune mesure n’a été prise.

8: En fait, le rapport indique que l’année dernière, un comité gouvernemental clé avait sonné l’alarme sur la façon dont la majeure partie de l’oxygène produit dans le pays était utilisée uniquement à des fins industrielles. Le groupe d’experts avait déclaré que l’Inde devait accroître son stock d’oxygène. Malgré ces alertes précoces, cette année, lorsque la deuxième vague a entraîné une augmentation massive des cas, le Centre a arrêté l’utilisation de l’oxygène à des fins industrielles avec une ordonnance entrée en vigueur le 22 avril de cette année.

9: Maintenant, le gouvernement se démène non seulement pour le transport mais aussi pour la production d’oxygène.

10: Le gouvernement envisage maintenant d’importer 50 000 tonnes d’oxygène, la Russie proposant également de fournir la ressource vitale. Il est prévu d’installer des usines d’adsorption modulée en pression (PSA) pour aider les hôpitaux.

