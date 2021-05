Urgence Wollaton: des gens souffrent de «blessures chimiques» dans un lotissement | UK | Nouvelles

Le domaine de Wollaton, dans le Nottinghamshire, a été bouclé tandis que des pompiers portant un appareil respiratoire pénètrent dans les bâtiments. Deux personnes sont hospitalisées avec des brûlures, soupçonnées d’avoir été causées par des produits chimiques, et maintenant les services d’urgence en avertissent les autres de rester vigilants.

L’Agence pour l’environnement et Public Health England aident également à faire face à l’incident, rapporte Nottinghamshire Live.

Le service d’incendie et de sauvetage du Nottinghamshire a déclaré dans un communiqué: “Nous conseillons aux gens de rester à l’écart de la région de Nidderdale à Wollaton, Nottingham, car Highfields et Loughborough sont confrontés à un incident, aux côtés de la police, de l’EMAS, de l’Agence pour l’environnement et de Public Health England.

“C’est après que deux personnes sont arrivées à l’hôpital avec des brûlures.”

Le surintendant Sukesh Verma, de la police du Nottinghamshire, a déclaré: «Nous assistons actuellement des collègues des services d’urgence à une adresse à Nidderdale, après que deux personnes se sont présentées à l’hôpital pour des blessures chimiques présumées.

«Les travaux sont en cours pour évaluer la propriété et s’assurer qu’il n’y a pas de problèmes permanents.

«Pour le moment, nous ne pensons pas qu’il y ait un risque pour le grand public.»

Les photographies prises dans la banlieue montrent une forte présence du personnel des services d’urgence.

Un résident a estimé qu’environ 40 à 50 policiers étaient présents seuls.

L’enquête se poursuit.

Plus à venir