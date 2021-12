Urgences dans le Nuevo Los Cármenes

02/12/2021 à 21h00 CET

grenade et AlavesLes équipes du bas du classement qui se battent pour la permanence, s’affronteront ce vendredi au stade Nuevo Los Cármenes dans un affrontement d’urgence dans lequel elles chercheront à renouer avec la victoire pour s’éloigner des places de relégation.

Grenade affronte le match en proie à des pertes, mais avec le moral qui lui a donné la nette victoire 0-7 obtenue mardi contre la faible Laguna canarienne lors du premier match nul de la Copa del Rey.

L’équipe qui dirige Robert Châtain Il n’a ajouté qu’un point lors des trois dernières journées du championnat national, grâce au nul lors du dernier match dans le fief de l’Athletic Club (2-2) après avoir perdu contre l’Espanyol (2-0) et le Real Madrid (1-). 4) .

Une victoire ce vendredi permettrait à Grenade de vaincre au classement un Alavés qui compte désormais deux points de plus et placerait des unités entre les deux avec la zone de relégation.

Les Albiazules, malgré la rupture de leur séquence de cinq matchs consécutifs sans perdre la semaine dernière contre le Celta de Vigo, ont maintenu un match très similaire à celui du mois dernier.

Malgré la défaite face aux Galiciens, l’entraîneur d’Albiazul Javi voie, a évalué le duel comme le meilleur de son équipe dans ce parcours. Signe de l’inertie des Basques, solides en défense et motivés en attaque, dont Joselu Tuer et Lewis La Rioja ils se présentent comme les talons aiguilles d’une équipe qui respire après un début difficile.

Encore une fois, le coup de pied arrêté pourrait être l’une des clés d’un jeu dans lequel l’équipe de Vitoria cherchera à prendre l’initiative et à l’emporter sur les ballons aériens grâce à la puissance physique de ses joueurs.

En plus du groupe offensif des renards visqueux, les hommes aiment Mamadou Loum, Florian Lejeune ou Victor La garde ils seront les plus recherchés dans la stratégie basque.

Le seul triomphe du Vitoria contre les Andalous date de 1976, quand ils l’ont emporté par 2-3 lors de la première de la saison en deuxième division.

Dans la section des blessés, Grenade devra faire face à l’affrontement sans six de ses joueurs les plus importants, tous blessés : les centraux Victor Diaz, Allemand Sanchez et portugais les dimanches Duarte, le moyen Isma Ruiz, l’extrême vénézuélien Darwin Machis et le demi-point Ruben Rochine.

Ils sont rejoints en septième absence par un autre élément clé de l’équipe de Châtain comment va le milieu de terrain ange Montoro, sanctionné pour cumul de blâmes.

Reviendra à onze Lewis Mile, qui a déjà joué près d’une heure en Coupe après avoir été blessé pendant un mois, et ils pointent également du doigt les gros titres occupant les extrêmes Antoine Des portes et Alberto Soro.

La grande question dans l’alignement est de savoir si l’arrière gauche sera Charlie Néva ou Sergio Écuyer, bien qu’il soit possible que les deux entrent si Châtain localise Écuyer comme ailier gaucher, une formule déjà utilisée dans d’autres matchs.

Les habitants de Vitoria, pour leur part, ont la perte de Ximo navarrais, blessé, et le cycle d’avertissement à suivre Ruben Duarte. Ces deux-là seront les seuls revers pour une équipe qui pourrait très peu varier de ses « onze & rdquor; concernant le dernier duel de championnat.

Ferdinand Pacheco reviendra au but après la coupe éliminatoire et Javi López est appelé à occuper le côté gauche d’une rangée arrière complétée par Florian Lejeune, Victor La garde et Martin Aguirregabiria.

Le physique de Mamadou Loum et la créativité de Toni Moya occupera le centre du terrain, qui aura le soutien de Père Pons, en amont chaque semaine, en zone offensive Edgar Mendez, Lewis La Rioja et Joselu Tuer Ils menaceront le but rival pour tenter de remporter la deuxième victoire de l’histoire de l’équipe dans la capitale grenadine.

Les files d’attente probables

Grenade: Maximien; Quini, Luis Abram, Torrente, Escudero ; Gonalons, Luis Milla, Antonio Puertas, Alberto Soro ; Luis Suárez et Jorge Molina.

Deportivo Alavés : Pacheco ; Martín, Laguardia, Lejeune, Javi López ; Loum, Moya, Pons ; Édgar, Rioja et Joselu.

Arbitre: Javier Alberola Rojas (Comité Castille-La Manche)

Stade: Nouveau Los Cármenes

Heure: 21h00.