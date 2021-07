Uri Geller déclenche une réaction de colère alors qu’il affirme que Covid a été «intentionnellement libéré» par la Chine | Monde | Nouvelles

in

Le mystificateur Uri Geller a affirmé que ses contacts au sein des agences de renseignement avaient suggéré que les « laboratoires militaires » à Wuhan étaient au cœur de la pandémie de coronavirus. M. Geller a également affirmé que ses “sentiments intuitifs” lui avaient fait croire que le virus avait été “intentionnellement libéré” dans le but de détruire l’économie mondiale. Les allégations du mystificateur ont suscité le ridicule des utilisateurs de Twitter, qui ont demandé si “quelqu’un a des preuves” concernant les liens potentiels de la Chine avec un virus artificiel.

Et un autre utilisateur de Twitter a commenté: “Voyez-le venir pour sortir vos cuillères en plastique, il a fait fortune en étant un numéro de cirque.”

S’adressant à talkRadio, M. Geller a déclaré: “Je suis connecté à certaines agences de renseignement – ​​il a sans aucun doute été créé dans un laboratoire de Wuhan, un laboratoire militaire chinois.

“La question, a-t-il été intentionnellement publié ou était-ce un accident? Mon sentiment intuitif est qu’il a été intentionnellement publié pour écraser l’économie mondiale.

“Des centaines de milliers, peut-être des millions d’entreprises ont été perdues au cours de la dernière année et demie.”

Il a poursuivi: “Cela a causé des ravages, le chaos, cela provoque toujours le chaos. Cela a coûté des centaines de milliards aux pays du monde entier.

“Nous allons le vaincre, cela prendra du temps car il mute, varie, et tout ça. Nous allons le vaincre et je vous conseille à tous – portez un masque, gardez une distance sociale, ne devenez pas fou dans les bars et soyez prudent .

“Parce que même avec un deuxième jab, il y a des rapports de personnes attrapant le virus. Et aux jeunes, rappelez-vous ceci, si vous pouvez y aller avec votre esprit, vous pouvez y aller avec votre corps.

“Tout ce que vous pouvez visualiser, vous pouvez le matérialiser.”

Malgré les affirmations de M. Geller, l’impact de la pandémie de coronavirus a été varié à travers le monde.

Au Royaume-Uni, un rapport de la Chambre des communes publié début juin a révélé que l’économie britannique s’était bien adaptée d’un verrouillage à l’autre, avec une baisse financière plus faible enregistrée pendant le verrouillage d’hiver par rapport au printemps 2020.

Le rapport suggère également que la reprise sera forte car de plus en plus d’entreprises sont autorisées à rouvrir plus tard dans l’été.

Et l’économie des États-Unis a également montré des signes d’amélioration grâce à la campagne de vaccination contre le Covid actuellement en cours, avec 850 000 emplois créés rien qu’en juin.