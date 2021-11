Uriah Heep annonce une tournée européenne massive été/automne 2022

Groupe de rock progressif légendaire URIAH HEEP a annoncé une vaste tournée européenne pour 2022. Le trek, composé de 61 dates dans 28 pays, est la célébration ultime de l’un des groupes de rock britannique les plus importants de tous les temps.

2020 a vu URIAH HEEP fête ses 50 ans. Malheureusement, des événements mondiaux ont forcé le groupe à annuler sa tournée. Mais deux ans plus tard, le groupe est prêt à célébrer ce monument extraordinaire.

URIAH HEEP guitariste Mick Box déclare : « Enfin, nous pouvons célébrer notre 50e anniversaire maintenant que nous sommes passés du« verrouillage au rockdown ». Nous sommes peut-être deux ans plus tard que l’année actuelle, mais bon, cela rend la célébration encore plus spéciale. HEEP sont toujours « lourds, toujours » umbles et oh si fiers de cet accomplissement, et nous sommes impatients d’être sur la route, de bouger fort et de partager cette célébration avec nos merveilleux fans. « Appy jours ! »

Les billets seront mis en vente le vendredi 3 décembre à 10h00 CET.

Dates confirmées :

09 septembre – Hambourg, Allemagne – Laeiszhalle



11 septembre – Leipzig, Allemagne – Haus Auensee



12 septembre – Essen, Allemagne – Lichtburg



14 sept. – Esch-sur-alzette, Luxembourg – Rockhal



16 septembre – Munich, Allemagne – Muffathalle



17 septembre – Berlin, Allemagne – Stage Theater am Potsdamer Platz



18 septembre – Hanau Am Main, Allemagne – Amphithéâtre Hanau



20 septembre – Limassol, Chypre – Théâtre Pattihio



22 septembre – Nicosie, Chypre – Théâtre municipal de Strovolos



28 septembre – Dublin, Irlande – Olympia Theatre



29 septembre – Belfast, Royaume-Uni – Ulster Hall



30 septembre – Glasgow, Royaume-Uni – The Glasgow Royal Concert Hall



03 octobre – Manchester, Royaume-Uni – Bridgewater Hall



05 octobre – Londres, Royaume-Uni – The London Palladium



06 octobre – Cambridge, Royaume-Uni – Cambridge Corn Exchange



08 oct. – Gateshead, Royaume-Uni – Sage Gateshead



10 octobre – Birmingham, Royaume-Uni – Symphony Hall



11 octobre – Cardiff, Royaume-Uni – St David’s Hall



13 octobre – Utrecht, Suriname – Tivoli – Grote Zaal



14 oct. – Bruxelles, Belgique – Cirque Royal



16 oct. – Paris, France – L’Olympia Bruno Coquatrix



17 oct. – Zürich, Suisse – Volkshaus



18 octobre – Milan, Italie – Teatro Dal Verme



20 octobre – Lisbonne, Portugal – Aula Magna



21 octobre – Madrid, Espagne – Sala La Riviera



22 octobre – Avilés, Espagne – Teatro Valdes



23 octobre – Barcelone, Espagne – Razzmatazz 1



25 octobre – Zagreb, Croatie – Dom sportova



26 octobre – Belgrade, Serbie – Kombank Hall



27 oct. – Bucarest, Roumanie – Sala Palatului



29 octobre – Thessalonique, Grèce – Salle de concert de Thessalonique



31 oct. – Athènes, Grèce – Théâtre Pallas



08 novembre – Nuremberg, Allemagne – Löwensaal



09 novembre – Katowice, Pologne – MCK



10 novembre – Lviv, Ukraine – Opéra national



11 novembre – Odessa, Ukraine – Théâtre académique de musique d’Odessa



12 novembre – Kiev, Ukraine – Palais d’Octobre



14 novembre – Vilnius, Lituanie – Compensa Concert Hall



15 novembre – Tallinn, Estonie – Nordea Concert Hall



17 novembre – Helsinki, Finlande – Salle de hockey sur glace



19 novembre – Turku, Finlande – Konserttitalo



20 novembre – Oulu, Finlande – Madetojan sali



22 novembre – Umeå, Suède – Idun



23 novembre – Stockholm, Suède – Göta Lejon



24 novembre – Oslo, Norvège – Scène Sentrum



26 novembre – Kristiansand, Norvège – Kilden Performing Arts Center



27 novembre – Stavanger, Norvège – Stavanger Kuppelhallen



28 novembre – Bergen, Norvège – USF Verftet



29 novembre – Trondheim, Norvège – Olavshallen



01 déc. – Sundsvall, Suède – Tonhallen



02 déc. – Göteborg, Suède – Partille Arena



03 déc. – Randers, Danemark – Vaerket Teatre & Musikhus



04 déc. – Copenhague, Danemark – Docken Koncerter



05 déc. – Malmö, Suède – Slagthuset Teater



07 déc. – Stuttgart, Allemagne – Liederhalle



08 déc. – Dresde, Allemagne – Palais de la Culture



09 déc. – Suhl, Allemagne – Congress Centrum Suhl



10 déc. – Prague, République tchèque – Forum Karlin



11 déc. – Budapest, Hongrie – Hungexpo Hall C



13 décembre – Sofia, Bulgarie – Palais National de la Culture, Hall 1



15 décembre – Istanbul, Turquie – Parc Kucukciftlik

Plus tôt ce mois-ci, Boîte a parlé à Vikram Chandrasekar de Tales From The Road sur le déroulement des sessions d’enregistrement pour URIAH HEEP26e album de. « Nous venons d’être récemment en studio avec Jay Ruston, qui a fait notre dernier album, ‘Vivre le rêve’, en tant que producteur, et nous venons d’enregistrer un nouvel album », a-t-il déclaré. « Et c’est fini à LA en train d’être mixé. Un nouvel album est donc à l’horizon. »

Quant à une date de sortie possible pour le nouveau URIAH HEEP LP, Boîte a déclaré : « Nous ne sommes pas encore sûrs, car tout dépend du label, bien sûr. mois. Et puis l’année prochaine, quand nous commencerons à tourner, nous commencerons à tourner [to celebrate] le 50e anniversaire, ce que nous ne pouvions pas faire il y a deux ans. ça va faire 52 ans, [but] nous l’appellerons encore le 50e anniversaire. Et nous devons faire le tour de ça. Et puis je pense que la maison de disques, étant des gens d’affaires, décidera où l’insérer pour en tirer le maximum d’effet. Mais la bonne chose est qu’il est dans le sac maintenant, et nous en sommes très satisfaits. Alors c’est cool. »

« Vivre le rêve » est sorti en septembre 2018 via Frontières Musique Srl. Le LP était dirigé par Ruston, qui a déjà travaillé avec ANTHRAX, PIERRE AURE et PANTHÈRE D’ACIER, entre autres.

Boîte est le guitariste d’origine et le seul membre fondateur restant de URIAH HEEP. Lui, chanteur Bernie Shaw et claviériste/chanteur Phil Lanzon ont formé le noyau du groupe pendant plus de 34 ans et ont sorti 17 albums ensemble.

URIAH HEEP a fait ses débuts en 1970 avec la sortie de l’un des jalons du hard rock, « Très ‘Eavy, Très ‘Umble », et a depuis vendu plus de 40 millions d’albums dans le monde. Ils font constamment le tour du monde, jouant jusqu’à 125 spectacles par an devant plus de 500 000 fans. Le set live du groupe présente les morceaux classiques des années 70 et est un voyage musical des débuts du groupe à nos jours.

URIAH HEEP est:

Mick Box – Guitare solo/Voix



Phil Lanzon – Claviers/Voix



Bernie Shaw – Voix principale



Dave Rimmer – Guitare basse/Voix



Russell Gilbrook – Batterie, Percussions