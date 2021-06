Uriah Heep : le coffret ‘Every Day Rocks’ attendu en septembre

Le 24 septembre, BMG libérera URIAH HEEP‘s “Chaque jour rocks” coffret.

Légendes britanniques du hard rock URIAH HEEP sont l’un des “quatre grands” groupes de rock, avec LED ZEPPELIN, VIOLET FONCÉ et SABBAT NOIR, et certainement l’un des groupes les plus intrigants à la fois musicalement et lyriquement, à émerger du heavy rock.

L’ambitieux et joliment présenté “Chaque jour rocks” le coffret comprend les sept premiers albums sur disque d’images, plus sept t-shirts d’accompagnement (un pour chaque jour de la semaine), les cartes d’art correspondantes comportent des paroles de motivation et un calendrier mural pour planifier l’écoute d’Uriah Heep de la semaine. Ces albums sont disponibles officiellement pour la première fois sous forme de disques d’images et d’albums ; “Démons et sorciers” et “L’anniversaire du magicien” présentent à la fois des illustrations réinventées et originales d’un artiste fantastique de renom Roger Doyen.

URIAH HEEP guitariste Mick Box déclare : « Avec BMG, nous voulions faire quelque chose de très spécial pour nos fans qui leur donnerait un morceau de HEEP aime chaque jour de la semaine. Nos sept premiers albums seront mis sur disque d’images, et il y aura un t-shirt pour chaque album à porter pour chaque jour de la semaine. Nous avons également inclus un planificateur mural annuel, afin que vous puissiez planifier votre écoute ou simplement prendre des notes sur ce que les albums vous font ressentir. De cette façon, vous pouvez continuer à Heepin’! « Appy jours ! »

Évoquant une époque où le prog, le hard rock et le heavy metal coexistaient dans une ère de musique glorieuse et révolutionnaire, URIAH HEEP est passé de musiciens de studio inexpérimentés avec tout pour prouver à une véritable limousine habitant des stars du rock.

Après avoir vendu plus de 40 millions d’albums dans le monde, au fil des ans URIAH HEEP a influencé de nombreux groupes de metal différents à travers le monde, parmi les plus populaires étant DIO. Bandes comprenant A-HA, ROI DIAMANT, KROKUS, DEMONS & SORCIERS, CINQUIÈME ANGE et Axel Rudi Pell ont tous cité URIAH HEEP en tant que groupe d’influence personnelle, tandis que GUÊPE, TESLA et LA NUIT DE BLACKMORE ont tous repris les chansons du groupe.

URIAH HEEP continue de tourner jusqu’à ce jour avec le membre fondateur Mick Box.

“Chaque jour rocks” comprend :

* “…Très ‘Eavy…Très Humble” (première fois sur picture disc)



* “Salisbury” (première fois sur disque d’images)



* “Regardez-vous” (première fois sur disque d’images)



* “Démons et sorciers” (œuvre originale et réinventée par Roger Dean, nouvelle œuvre disponible pour la première fois sur disque d’images)



* “L’anniversaire du magicien” (œuvre originale et réinventée par Roger Dean, nouvelle œuvre disponible pour la première fois sur disque d’images)



* “Douce liberté” (première fois sur picture disc)



* “Monde étonnant” (première fois sur disque d’images)



