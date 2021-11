Uriah Heep termine l’enregistrement d’un nouvel album : « Nous en sommes très heureux »

Dans une nouvelle interview avec Vikram Chandrasekar des contes de la route, URIAH HEEP guitariste Mick Box a parlé de l’avancée des sessions d’enregistrement du 26e album des légendaires rockers progressifs. « Nous venons tout juste d’être en studio avec Jay Ruston, qui a fait notre dernier album, ‘Vivre le rêve’, en tant que producteur, et nous venons d’enregistrer un nouvel album », a-t-il déclaré (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET). « Et c’est fini à LA en train d’être mixé. Un nouvel album est donc à l’horizon. »

Quant à une date de sortie possible pour le nouveau URIAH HEEP LP, Boîte a déclaré: « Nous ne sommes pas encore sûrs, car tout dépend du label, bien sûr. C’est à LA maintenant en cours de mixage, puis nous devons trouver un titre et assembler l’artwork ; cela prendra quelques mois. Et puis l’année prochaine, quand nous commencerons à tourner, nous commencerons à tourner [to celebrate] le 50e anniversaire, ce que nous ne pouvions pas faire il y a deux ans. ça va faire 52 ans, [but] nous l’appellerons encore le 50e anniversaire. Et nous devons faire le tour de ça. Et puis je pense que le label, étant des gens d’affaires, décidera où l’insérer pour en tirer le maximum d’effet. Mais la bonne chose est qu’il est dans le sac maintenant, et nous en sommes très satisfaits. Alors c’est cool. »

« Vivre le rêve » est sorti en septembre 2018 via Frontières Musique Srl. Le LP était dirigé par Ruston, qui a déjà travaillé avec ANTHRAX, PIERRE AURE et PANTHÈRE D’ACIER, entre autres.

Boîte est le guitariste d’origine et le seul membre fondateur restant de URIAH HEEP. Lui, chanteur Bernie Shaw et claviériste/chanteur Phil Lanzon ont formé le noyau du groupe pendant plus de 34 ans et ont sorti 17 albums ensemble.

URIAH HEEP a fait ses débuts en 1970 avec la sortie de l’un des jalons du hard rock, « Très ‘Eavy, Très ‘Umble », et a depuis vendu plus de 40 millions d’albums dans le monde. Ils font constamment le tour du monde, jouant jusqu’à 125 spectacles par an devant plus de 500 000 fans. Le set live du groupe présente les morceaux classiques des années 70 et est un voyage musical des débuts du groupe à nos jours.

URIAH HEEP est:

Mick Box – Guitare solo/Voix



Phil Lanzon – Claviers/Voix



Bernie Shaw – Voix principale



Dave Rimmer – Guitare basse/Voix



Russell Gilbrook – Batterie, Percussions



