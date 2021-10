Urías lancera 5e et final entre Dodgers et Giants

L’un des secrets les moins bien gardés de l’histoire de la Major League est confirmé : Julio Urías sera l’ouvreur de Dodgers pour le 5e et dernier match contre les Giants.

Depuis la blessure de Kershaw au début de ces séries éliminatoires et avec les défaites de Dustin May et Trevor Bauer dans la saison, la possibilité que ce soit l’année de consolidation pour le jeune homme a été vue venir. Julio Urías.

Ce n’est pas qu’il n’était pas un talent avant, mais le Mexicain n’avait pas été aussi régulier qu’il aurait dû l’être. Et comme le brave de Culiacán, Sinaloa a pris ses responsabilités et a signé sa meilleure saison depuis son arrivée en MLB, devenant le leader des victoires avec 20 et le seul lanceur à atteindre le double des chiffres.

Et en playoffs ?

Urie ressuscité les cagnards dans le second, mettant fin à l’offensive de San Francisco et lançant également l’offensive avec un coup miraculeux qui a ouvert la porte à la première victoire des Angels dans la série.

Et maintenant, après deux matchs de haute intensité, Dave Roberts et les Dodgers ont confirmé à Urías d’ouvrir le cinquième et dernier match dans la baie.

Et que peut-on attendre de Julio Urías pour le dernier contre les Giants ?

Eh bien, le Mexicain va chercher deux marques :

Maintenir sa séquence d’invincibilité avec 5-0 en séries éliminatoires au cours des deux dernières saisons Réussir sa 8e victoire à vie avec laquelle il surpasserait Bumgarner

Et bien sûr, amenez les Dodgers dans la série de championnats contre les Braves.

Vous y arriverez ? La pièce est dans l’air.