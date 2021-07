Urijah Faber craint que Conor McGregor puisse «avoir des ennuis» s’il perd contre Dustin Poirier et avertit «Notorious» de continuer à se battre

in

Urijah Faber a exhorté son ami Conor McGregor à rester fidèle à sa passion du combat, qu’il perde ou non contre Dustin Poirier à l’UFC 264.

Le plan de l’Irlandais pour une saison de combats réussis en 2021 a été anéanti de manière catégorique sous les lumières vives de Fight Island lorsque Poirier l’a assommé à l’UFC 257.

GETTY

L’activité est ce dont Conor McGregor a besoin pour éviter les ennuis, selon Urijah Faber

N’ayant pas combattu depuis l’UFC 246, McGregor espérait prendre de l’élan avant un éventuel match revanche avec son rival amer Khabib Nurmagomedov ou même un autre tir au titre léger.

Pourtant, ‘The Diamond’ s’est vengé d’Abou Dhabi pour le traumatisme de l’UFC 178 lorsqu’il a lui-même été arrêté par McGregor alors qu’ils n’étaient que des prétendants poids plume.

Depuis qu’il a remporté le titre à 155 livres en 2016, McGregor n’a remporté qu’un seul combat dans l’Octogone – la victoire susmentionnée en janvier 2020 contre Donald ‘Cowboy’ Cerrone.

Les longues périodes d’inactivité ont clairement entravé ‘The Notorious’ et il a également subi plusieurs démêlés avec les autorités, notamment l’agression d’un homme âgé dans un pub de Dublin en août 2019.

@thenotoriousmma

Les entreprises commerciales en dehors de l’UFC ont occupé McGregor au cours des cinq dernières années

Faber a travaillé aux côtés de McGregor lorsqu’ils étaient entraîneurs rivaux et qu’ils tournaient The Ultimate Fighter en 2015 et il n’avait pas encore remporté de titre mondial ou gagné le genre d’argent qu’il est capable de tirer maintenant.

Pourtant, le « California Kid » croit que le feu brûle toujours et que l’énergie doit être exploitée dans son métier.

“Je ne pense pas que cela puisse être”, a déclaré Faber à talkSPORT.com. « Pour être honnête, un gars comme Conor, à moins qu’il ne se perde vraiment dans les affaires ou une autre passion, que va-t-il faire d’autre ?

« Peut-être aller faire des films ? Parce qu’il va être l’une des plus grandes stars de la planète et nous avons vu des gens dans sa position le faire.

« Le gars est un combattant, donc s’il perd, ce sera probablement un autre combat. Quand tu as assez d’argent…

«Je pouvais le voir avoir des ennuis, pour être honnête avec vous. Je pense qu’il doit continuer à se battre parce que c’est sa passion.

McGregor a déjà techniquement pris sa retraite à trois reprises au cours de sa carrière, mais l’attrait du combat s’est toujours avéré trop fort.

Et Faber, qui a fait son retour en 2019, pense que même une deuxième défaite consécutive contre Poirier ne suffira pas à faire baisser McGregor.

.

Faber a fait un retour réussi en 2019 contre Ricky Simon

“Je ne peux tout simplement pas voir Conor prendre sa retraite pour le reste de sa vie”, a ajouté Faber. « C’est une sorte de recette pour un désastre.

« L’argent est là, il va pouvoir embaucher des gens pour faire fructifier cet argent et faire sa part pour promouvoir les entreprises et ainsi de suite.

“Mais je pense qu’il va continuer à se battre. Je me souviens quand j’ai pris ma retraite en 2016, il m’a envoyé un message et m’a dit : « Ce n’est pas encore le moment et vous devriez toujours vous battre.

“Jusqu’à ce que ce ne soit plus votre passion, alors vous arrêtez. Mais pourquoi arrêterais-tu si quelqu’un te battait ? Ce n’est pas une façon de vivre la vie.

“Je pense qu’il continue de se battre.”