Urijah Faber ouvre la possibilité de revenir dans l’octogone et mentionne Marlon Vera comme un rival possible

Urie Faber

Avec plus de 40 combats en 15 ans de carrière, Urijah Faber semble insatisfait de son héritage. Sans voir l’action de 2019, “L’enfant californien” révélé qu’avec le retour du public dans les arènes, il est prêt pour un éventuel retour dans l’octogone.

«Je n’avais certainement pas l’intention de revenir pendant tout ce gel mondial. A cette époque, elle avait encore un bébé en route et un nouveau-né. Je me bats parce que j’aime, parce que c’est une expérience complète et optimale. Sans public, je ne me battrais certainement pas. Maintenant que les fans sont de retour, je ne l’exclus pas”, il prétendait Faber dans une interview avec Le Schmo.

Dans 2016, après avoir battu Brad Pickett par décision unanime, Urie Faber a annoncé qu’il prenait sa retraite pour se concentrer sur sa carrière d’entraîneur et d’autres projets. Trois ans plus tard, il est revenu et a assommé Ricky Simon. Des mois plus tard, en UFC 245, a été assommé par Petr Yan et depuis lors, il n’a donné aucune indication sur le moment où il pourrait revenir.

Avertissement

Après le départ de Faber, n’a pas empêché d’autres rivaux de le défier. Parmi plusieurs noms, l’un a retenu l’attention de l’ancien champion de WEC: L’Équatorien Marlon “Chito” Vera.

«J’ai entendu peut-être sept ou huit gars qui m’ont défié, ont demandé de me combattre, certains avec respect, d’autres pas tellement. Chito Vera était de ceux-là. Ce serait un combat intéressant. C’est drôle, ce qui s’est passé entre lui et Song Yadong. Il était indigné par ce combat. En coulisses, lui et son équipe chuchotaient et je leur ai dit qu’ils pouvaient se revoir. ».

«Puis il a demandé: Pourquoi ne combattez-vous pas avec moi? Je lui ai demandé s’il ne voulait plus affronter Song et il s’est juste excusé, mais n’a rien dit à propos de Song. Ce serait un bon combat pour moi, Chito Vera, “ dénombré Faber.

Marlon Vera face chanson yadong, coéquipier de Urie Faber dans Équipe Alpha Male et perdu par décision unanime après une décision controversée. Depuis, va voir a cherché à affronter Faber. L’entraîneur et chef d’équipe a déclaré qu’il avait besoin de temps pour se remettre dans le rythme, mais oui UFC le veut, est prêt à revenir.

« Si je veux concourir, je dois entrer dans le mode Rocky, ce qui prendrait quelques mois, mais je ne suis pas contre le fait de me lancer dans un bon combat franc. C’est amusant, je gagne de l’argent et ça fait partie de ma passion, donc je ne l’exclus pas. Je dois m’asseoir avec Sean Shelby et Dana White et voir s’ils pensent que c’est une bonne idée d’y retourner. », conclu Faber.

Publicité