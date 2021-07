Urijah Faber pense que Dustin Poirier serait un combat plus difficile pour le champion des poids légers de l’UFC Charles Oliveira que pour Conor McGregor

in

La taille de Dustin Poirier signifie qu’il poserait plus de problèmes à Charles Oliveira que Conor McGregor, selon Urijah Faber.

‘The Notorious’ revient dans l’Octogone ce samedi soir à l’UFC 264 près de sept mois pour affronter Poirier dans un match revanche de leur combat de janvier.

Poirier est un énorme poids léger et a posé de nombreux problèmes à McGregor sur Fight Island. – .

Faber et McGregor sont devenus amis sur Ultimate Fighter en 2015.

Les plans ambitieux pour attirer l’ancien champion Khabib Nurmagomedov à la retraite avec une victoire déclarée ont été anéantis, tout comme les rêves d’affronter Manny Pacquiao lors d’un match de boxe à Dubaï lorsqu’il a été éliminé il y a six mois.

Pourtant, telle est la puissance de star incontestable de McGregor, une victoire sur le concurrent n ° 1 classé 155 livres Poirier le ramènerait dans la course au titre mondial.

Le Brésilien OIiveira sera au T-Mobile Arena samedi soir à Las Vegas pour regarder le combat de la trilogie se dérouler, sachant qu’il affrontera le vainqueur dans sa première défense depuis l’élimination de Michael Chandler.

Pourtant, Poirier ayant déjà refusé un combat contre « Do Bronx » pour la ceinture vacante, Faber pense que « The Diamond » présenterait un adversaire plus difficile pour cette première défense.

Oliveira a succédé à Khabib en tant que nouveau champion des poids légers de l’UFC et combattra probablement le vainqueur à l’UFC 264.

“Ce seraient tous les deux des combats difficiles, avec des compétences différentes”, a déclaré Faber à talkSPORT.com.

«Je sais qu’Oliveira a également subi de fortes réductions de poids, mais Poirier est le plus gros.

« Conor s’est battu à 45, 55 et 70, mais en ce qui concerne la structure, Poirier est le plus gros, mais Conor est très dangereux et très précis.

« Honnêtement, si vous regardez le combat avec Khabib Nurmagomedov, la défense de Conor contre le grappling avait l’air vraiment, vraiment bonne et précise – il était juste là avec un animal différent.

«Je pense donc qu’avec Oliveira et Conor, on pourrait aller dans les deux sens, mais Poirier est plus susceptible d’être aux prises avec Oliveira.

“Je pense donc que le combat de Conor serait meilleur pour Oliveira.”