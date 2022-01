Urjit Patel nommé vice-président de l’AIIB ; remplace l’ex-bureaucrate du Gujarat

La nomination de Patel sera effective à partir du 1er février, a indiqué l’AIIB dans un communiqué.



L’ancien gouverneur de la RBI, Urjit Patel, a été nommé mardi vice-président des opérations d’investissement en Asie du Sud à la Banque asiatique d’investissement pour les infrastructures (AIIB), basée à Pékin, en remplacement de l’ancien bureaucrate du Gujarat, DJ Pandian.

La nomination de Patel sera effective à partir du 1er février, a indiqué l’AIIB dans un communiqué.

Il succède à D Jagatheesa Pandian, un cadre de l’IAS du Gujarat qui a pris sa retraite en tant que secrétaire en chef de l’État il y a six ans. Il était à la tête de la Gujarat State Petroleum Corp (GSPC) lorsque Narendra Modi était le ministre en chef du Gujarat.

« Le conseil d’administration de l’AIIB a nommé le Dr Urjit Patel au poste de vice-président des opérations d’investissement dans la région 1 – Asie du Sud, îles du Pacifique et Asie du Sud-Est », indique le communiqué.

Patel, 58 ans, était le 24e gouverneur de la Reserve Bank of India (RBI), succédant à Raghuram Rajan le 5 septembre 2016. Patel avait brusquement démissionné en décembre 2018 pour des « raisons personnelles ».

L’AIIB est une banque de développement multilatérale qui vise à améliorer les résultats économiques et sociaux en Asie. La banque compte actuellement 104 membres, dont 17 membres potentiels du monde entier.

Le ministre des Finances Nirmala Sitharaman est membre du conseil des gouverneurs de la banque. Au-dessous du président se trouvent cinq vice-présidents – l’un étant le poste que Pandian occupait et est maintenant confié à Patel.

Patel a également été président du Conseil d’administration de l’Institut national des finances et des politiques publiques de New Delhi, un groupe de réflexion de premier plan sur la politique budgétaire et les questions fiscales. Il a également été directeur exécutif et membre du comité de direction de l’Infrastructure Development Finance Company Ltd.

Titulaire d’un doctorat en économie de l’Université de Yale, Patel possède une vaste expérience dans les secteurs des infrastructures et de l’énergie.

Il est récipiendaire de la Wilbur Cross Medal de l’Université de Yale en 2019 et est l’auteur de nombreuses publications et articles scientifiques dans les domaines des finances publiques, des infrastructures, de l’économie réglementaire, de la politique monétaire, du filet de sécurité financière mondial, de l’économie du changement climatique et de la théorie. du commerce international.

« Je suis ravi d’accueillir le Dr Patel en tant que nouveau membre de mon équipe de direction », a déclaré Jin Liqun, président de l’AIIB. «Sa vaste expérience aux niveaux national et international dans divers secteurs publics et privés aidera la Banque à mieux embrasser sa phase de croissance et soutiendra la vision de l’AIIB d’investir dans les infrastructures de demain.» Le prédécesseur de Patel, Pandian, était le premier directeur des investissements de l’AIIB et était avec la banque depuis les premiers jours après le début de ses opérations en 2016.

Plus de 17,8 milliards de dollars de financements proposés sous sa direction ont été approuvés par le conseil d’administration de l’AIIB au cours des six dernières années et ont été livrés avec succès à 14 membres.

« Les contributions de DJ à la Banque, en particulier son rôle dans la constitution de l’équipe des opérations d’investissement, ont été cruciales pour nos opérations », a déclaré le président Jin.

« Son expérience dans le développement d’infrastructures a aidé l’AIIB à renforcer ses capacités d’identification de projet de bout en bout jusqu’à la mise en œuvre, ce qui était essentiel, en particulier pendant nos années de démarrage. Nous le remercions pour son travail et pour avoir aidé la Banque à se développer là où elle est maintenant », a-t-il ajouté.

