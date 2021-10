Urquidy, Altuve et la recrue Siri viennent à la rescousse des Astros

28/10/2021 à 08:07 CEST

. / Houston

On savait que l’importance des joueurs latino-américains allait être décisive avec le Astros de Houston dans la Série mondiale contre laquelle ils jouent Braves d’Atlanta et ils l’ont montré lors du deuxième match du match au meilleur des sept, qui a remporté le match nul 7-2, à égalité à 1.

Le partant mexicain José Urquidy qui a travaillé cinq manches solides, le joueur de deuxième but vénézuélien José Altuve qui a frappé un coup sûr aux quatre coins et le jeune voltigeur de centre, la recrue dominicaine José Siri, avec sa vitesse et son agressivité, qui a déclenché l’attaque des Astros, ils étaient la combinaison parfaite pour la victoire.

Seulement 24 heures plus tôt, les Astros étaient même incapables de marquer contre le lanceur Charlie Morton, qui s’était fracturé la cheville droite et sera absent pour le reste des World Series, mais cette fois, ils ont retrouvé la forme au moment décisif. Urquidy (1-0) a dominé depuis le monticule avec six coups sûrs, un circuit et deux points, et a pris sa retraite de sept par retrait au bâton. Sur le chemin de la victoire, le Mexicain a effectué 74 lancers, dont 55 se sont rendus dans la zone des frappes, et a baissé sa MPM à 3,60 après avoir affronté 21 frappeurs rivaux. Urquidy, qui n’avait auparavant lancé que 1-1 / 2 manches en séries éliminatoires, a donné un bon départ aux Astros et est devenu le premier lanceur mexicain à enregistrer sa deuxième victoire en Série mondiale en tant que partant.

Alors que tous les membres de l’alignement d’Atlanta ont réussi un coup sûr dans le match 1, cette fois sept des neuf Astros ont touché, et même les seuls qui n’ont pas touché, le joueur de troisième but Alex Bregman et le frappeur désigné Yordan Alvarez, de Cuba. une course, tandis que sur les clubs, Altuve (1) a retrouvé forme et puissance et a frappé un coup sûr aux quatre coins en septième manche, sans coéquipiers sur la route. Altuve était chargé de représenter l’attaque à la sortie d’une séquence de défaites, frappant deux coups sûrs supplémentaires. Le deuxième d’entre eux était son 22e coup de circuit en carrière en séries éliminatoires. Le coup de circuit est à égalité avec le Portoricain Bernie Williams pour le deuxième rang de tous les temps derrière Manny Ramírez, qui en avait 29. En début de septième, Altuve a attrapé le streamer du relief Drew Smyly et a fait sortir le ballon du terrain. -mètre frappé au-dessus du champ gauche, sans outs dans l’épisode. Altuve s’est rendu à cinq reprises dans la cage du frappeur et a eu deux contacts avec le ballon, a effectué une course et a frappé le registre à deux reprises. Le Vénézuélien, en plus d’avoir atteint le marbre avec ses circuits, a marqué le premier point du match entraîné par une volée sacrificielle du champ central du troisième but Bregman qui a fait passer le match dès le début du côté des Astros. Ils ont dominé certains Braves qui ont soudainement perte d’efficacité et de concentration.

Le rapide Siri, qui a fait ses débuts le 3 septembre seulement, a ensuite touché la base avec un coup sûr dans le cadre pour le voltigeur Kyle Tucker pour marquer le point qui a donné l’avantage aux hôtes. Siri est devenu le premier joueur à faire ses débuts en septembre ou après pour produire une course dans les World Series cette année-là.

Les Braves, qui ont tendance à s’en tenir aux fondamentaux du jeu, ont été erratiques. Le voltigeur portoricain Eddie Rosario a jeté dans une troisième pièce occupée et le ballon est entré en territoire des fausses balles, pour que Siri rentre chez lui. Siri resta dans l’assiette, profitant d’un moment qu’elle pensait ne jamais venir. Coincé dans les mineurs depuis 2013, l’émouvant voltigeur de 26 ans a désormais une brillante performance à son palmarès. Rien de moins que dans les World Series.

Le frappeur désigné cubain Yordan Alvarez s’est rendu à deux reprises dans la surface du frappeur et a frappé le registre une fois en sixième manche. L’arrêt-court portoricain Carlos Correa était 1-en-4, le joueur de premier but cubain Yuli Gurriel a effectué des arrêts courts et a pu pousser lvarez au buzzer. Le receveur portoricain Martín Maldonado s’est connecté une fois en quatre dates avec le lanceur, a produit un point en deuxième manche avec un simple, envoyant le comptable à Gurriel, et a marqué un simple sur le ranger Michael Brantley en deuxième manche.

Les Braves ont eu le receveur Travis d’Arnaud (1) avec un circuit en solo en deuxième manche contre Urquidy. Le joueur de deuxième but de Curaçao, Ozzie Albies, a frappé une fois à trois reprises, et le frappeur désigné cubain Jorge Soler a marqué 1 pour 4. La défaite a accusé le partant Max Fried (0-1) en cinq manches en accordant sept coups sûrs et six points, il a marché et a retiré six frappeurs sur des prises. .

Le troisième match de la série se joue vendredi sur le terrain d’Atlanta, ce qui élèvera Ian Anderson comme partant. Les Astros débuteront avec le Vénézuélien Luis García.