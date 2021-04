Urraca CF quitte Gijón Industrial sans marquer de points (0-2)

18/04/2021 à 23:57 CEST

le Pie a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir remporté 0-2 contre lui Gijón Industrial ce dimanche dans le Sainte Croix. le Gijón Industrial voulait améliorer sa situation dans le tournoi après avoir perdu le dernier match contre le Tuilla par un score de 2-1. Concernant l’équipe visiteuse, le Magpie CF perdu par un résultat de 0-1 lors du match précédent contre le Lenense. Avec ce bon résultat, l’ensemble de llanisco est quatrième, tandis que le Gijón Industrial est sixième à la fin du duel.

La première moitié du duel a commencé de manière positive pour l’équipe de Llanisco, qui a profité du jeu pour ouvrir le score grâce au but de Alex Sandoval peu de temps après le début du match, en particulier à la minute 3. Après cela, la première mi-temps s’est terminée sur un score de 0-1.

Après la pause, en seconde période est venu le but de l’équipe visiteuse, qui a augmenté sa distance avec un but de Meana à la minute 68, mettant ainsi fin à la confrontation avec un résultat final de 0-2.

Dans le chapitre des changements, les acteurs du Gijón Industrial qui sont entrés dans le jeu étaient Quintana, Valero Oui Naya remplacer Ivan Suarez, Lluch Oui Pablo Ferreiro, tandis que les changements dans le Pie Ils étaient Campillo, Luis Garavito, Pablo Miranda, Ramonin Oui Sérum, qui est entré pour remplacer Javi alonso, Adrian, Ai-je, Ruben Exposito Oui Mathe.

L’arbitre a montré un total de six cartons: deux cartons jaunes au Gijón Industrial, spécifiquement pour Lluch Oui David et trois à Pie (Mathe, Ruben Exposito Oui Alex Sandoval). De plus, il y avait un carton rouge pour Chery par l’équipe visiteuse.

Avec ce résultat, le Gijón Industrial il obtient 27 points et le Pie obtenir 28 points après avoir remporté le duel.

Les équipes continueront à jouer leurs matchs suivants dans la deuxième phase de la troisième division: le Gijón Industrial tentera de revenir sur la voie de la victoire lors de son prochain duel contre lui Titanic royal à la maison, tandis que le Magpie CF jouera dans son fief contre lui Flux sportif.

Fiche techniqueGijón Industrial:Chus Lastra, Iván Suárez (Quintana, min.63), Suárez, Chopa, Lluch (Valero, min.76), Alvaro, Borja López, Pablo Ferreiro (Naya, min.76), David, Riki Navarro et RickyMagpie CF:José Luis, Alex Sandoval, Rubén Expósito (Ramonín, min.74), Meana, Didi (Pablo Miranda, min.70), Fonsi, Javi Alonso (Campillo, min.63), Agus Porto, Adrián (Luis Garavito, min. 70), Mathe (Sérum, min 74) et CheryStade:Sainte CroixButs:Alex Sandoval (0-1, min. 3) et Meana (0-2, min. 68)