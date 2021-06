Ursula von der Leyen a émis un avertissement de «fraude systémique» concernant l’accord avec la Hongrie – Fureur des députés européens | Monde | Nouvelles

in

Le président de la Commission européenne a voyagé à travers le bloc pour approuver les plans de relance des États membres. Avant sa visite à Budapest, Mme von der Leyen a reçu un avertissement du groupe Renew du Parlement européen.

Les députés, dirigés par Dacian Ciolos, demandent au chef de l’exécutif européen d’imposer des conditions au plan de Viktor Orban avant qu’il ne puisse être approuvé, afin de garantir que l’argent des contribuables européens soit bien dépensé au profit de tous les Hongrois.

L’inquiétude est que le gouvernement d’extrême droite distribue les fonds à des politiciens et des organisations enclins à la fraude proches du parti de Viktor Orban.

Dans une lettre ferme à Mme von der Leyen, les députés ont écrit : « La fraude dans la Hongrie de Viktor Orbán est endémique – ou pour citer la Commission : elle est « systémique ».

“En 2020, vos services ont constaté que le cadre anti-corruption de la Hongrie était inadéquat et que “les enquêtes et les poursuites semblaient moins efficaces en Hongrie que dans d’autres États membres” et “qu’une action systématique déterminée pour poursuivre la corruption de haut niveau fait défaut”.

“En 2019 et 2020, la Commission a publié des ensembles de” recommandations par pays ” dans lesquelles vous avez demandé au gouvernement hongrois de ” renforcer le cadre anti-corruption, notamment en améliorant les efforts des procureurs et l’accès à l’information publique, et de renforcer l’indépendance judiciaire ainsi que « améliorer la concurrence dans les marchés publics ».

“Nous vous rappelons que ces recommandations spécifiques à chaque pays font partie des critères qu’un État membre doit remplir pour accéder aux fonds de relance de l’UE en vertu du règlement sur la facilité de relance et de résilience.

« Vous avez un effet de levier ici, et nous vous demandons de l’utiliser. »

LIRE LA SUITE: Des excuses pour la chasse aux sorcières du Brexit publiées cinq ans après le référendum

“Vous avez pris des photos avec chaque leader dont le plan a été évalué positivement par vos services.

“Quand vous irez à Budapest, nous voulons que vous puissiez serrer la main de Viktor Orbán, sachant que ses copains ne frottent pas les leurs avec joie.”

La lettre intervient après que Viktor Orban a été fustigé par ses homologues européens lors du dernier sommet du Conseil de l’UE ce week-end.

Le Premier ministre hongrois a été condamné pour une loi hongroise adoptée au début du mois, qui interdit la diffusion de contenus dans les écoles réputées promouvoir l’homosexualité et le changement de genre.

La loi hongroise a été fortement critiquée par les partis d’opposition dans le pays, les groupes de défense des droits et par de nombreux autres membres hongrois de l’Union européenne. Lors d’un sommet européen la semaine dernière, le Premier ministre néerlandais Mark Rutte a demandé au Premier ministre hongrois Viktor Orban de respecter les droits des LGBT ou de quitter le bloc.

Plus de la moitié des 27 États membres de l’UE se sont opposés à la loi.

M. Orban, qui est Premier ministre hongrois depuis 2010, est devenu plus conservateur et combatif dans la promotion de ce qu’il dit être des valeurs chrétiennes traditionnelles à partir de ce qu’il considère comme un libéralisme occidental excessif.

Avant le sommet de la semaine dernière, il a déclaré aux journalistes que la loi visait à garantir le droit des parents de décider de l’éducation sexuelle de leurs enfants.