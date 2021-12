Ursula von der Leyen appelle à une discussion sur les vaccins obligatoires contre le Covid pour l’ensemble de l’UE | Politique | Nouvelles

S’exprimant lors d’une conférence de presse sur les derniers développements de la pandémie de coronavirus, le président de la Commission européenne a admis que l’exécutif bruxellois n’avait pas le pouvoir de forcer les États membres à imposer des règles de santé à leurs citoyens. Cependant, elle a exhorté à une discussion sur les vaccinations obligatoires à travers le bloc, et une approche commune potentielle sur la question, devrait avoir lieu dès que possible.

Mme von der Leyen a déclaré que le défi posé par la variante Omicron du coronavirus était une « course contre la montre », exhortant toutes les personnes impliquées à « se préparer au pire ».

Lorsqu’on lui a demandé si elle envisagerait de rendre les vaccins obligatoires dans toute l’UE, elle a répondu : « Il s’agit de la compétence pure des États membres, donc à cet égard, il ne m’appartient pas de faire une quelconque recommandation.

« Mais si vous me demandez quelle est ma position personnelle, il y a deux ou trois ans, je n’aurais jamais pensé assister à ce que nous voyons en ce moment.

« Nous avons cette horrible pandémie, nous avons les vaccins qui sauvent des vies mais ils ne sont pas utilisés de manière adéquate partout.

« Et donc, cela entraîne un coût de santé énorme.

« Si vous regardez les chiffres, nous avons maintenant 77% des adultes dans l’Union européenne qui sont vaccinés, ou si vous prenez l’ensemble de la population, c’est 66%.

« Et cela signifie qu’un tiers de la population de l’UE n’est pas vacciné.

« Ce sont 150 millions de personnes. C’est beaucoup.

« Tout le monde ne peut pas être vacciné, il y a par exemple de très petits enfants ou des personnes avec des conditions médicales particulières.

« Mais la grande majorité le pourrait et je pense donc qu’il est compréhensible et approprié de mener cette discussion maintenant sur la façon dont nous pouvons encourager et potentiellement réfléchir à la vaccination obligatoire au sein de l’UE.

« Cela nécessite une discussion, une approche commune, mais c’est une discussion qui, je pense, doit avoir lieu. »

Plus à venir…