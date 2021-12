Ursula von der Leyen : le chef de l’UE fustigé alors que le chaos des vaccins balaie l’Allemagne | Monde | Des nouvelles

Avec l’Allemagne face à une forte augmentation des cas Covid, a été forcé Karl Lauterbach, ministre de la Santé, du pays dans une affaire désespérée pour obtenir des doses supplémentaires pour maintenir le fonctionnement du programme de vaccination du pays en 2022. Cependant, il a été révélé le faible nombre de vaccins fournitures a été causée par l’ancien ministre de la Santé, Jens Spahn, et la Commission européenne Président, Ursula von der Leyen. Ni officiel poussé pour l’approvisionnement en vaccins supplémentaires fournis dans le cadre d’une option de commande avec BionTech.

Selon Bild, l’option a expiré au début de l’automne et aurait donné à l’Allemagne des doses supplémentaires en janvier 2022.

Aux termes de l’accord signé par l’UE, le vaccin peut être adopté sans frais si une nouvelle variante se pose, les rapports de papier allemand.

L’UE peut également donner au fournisseur un préavis de trois mois s’il a besoin de plus de vaccins dans le cadre de l’option.

On estime par le journal, 924 millions de doses de vaccin ont été envoyés à l’UE si l’option avait été reprise.

Comme l’UE et ses États membres ont décidé que Bruxelles s’occuperait de l’approvisionnement en vaccins, le bloc a la capacité ou le dernier mot sur les accords et sur l’opportunité d’adopter certaines options.

En raison de l’absence de l’option, M. Lauterbach a précédemment admis que l’Allemagne pourrait ne pas avoir suffisamment de doses de vaccin.

Il a déclaré : « La semaine prochaine, nous pouvons livrer 1,2 million de doses de BioNTech pour toute l’Allemagne, la semaine suivante 800 000 doses, puis 1,2 million de doses supplémentaires.

« Plus n’est tout simplement pas là. Nous utilisons déjà les réserves, nous vidons tout.

Ceci est en plus des 35 millions de doses supplémentaires de Pfizer / BionTech commandé en Août pour la livraison au deuxième semestre de l’année prochaine, et les 60 millions Novavax et 7,5 millions de GSK / Sanofi en 2022 Les doses attendu.

Secrétaire Santé et Social Sajid Javid a dit: « Merci à l’Équipe spéciale de vaccins, nous avons un excellent bilan de sécurisation des vaccins le pays a besoin pour maintenir ce virus à distance.

« Ces nouveaux contrats seront de preuve future l’effort de vaccination Great British – qui a livré à ce jour plus de 115 millions de premier, deuxième et booster jabs au Royaume-Uni – et veillera à ce que nous pouvons protéger encore plus de gens dans les années à venir.

« Ceci est une mission nationale et notre meilleure arme pour faire face à ce virus et ses variantes est d’obtenir jabs dans les bras – alors quand vous êtes appelé en avant, obtenir le jab et se boosté. »

Bien que les cas aient augmenté rapidement au Royaume-Uni, ce vaste portefeuille de fournitures de vaccins a permis au gouvernement d’étendre le programme de rappel.

Le 12 décembre, 397 532 ont été vaccinés au Royaume-Uni, mais le 15 décembre, 745 183 ont reçu un vaccin de rappel – le plus grand nombre depuis le début du programme de rappel.