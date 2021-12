Le bloc a annoncé que 2022 sera « l’Année européenne de la jeunesse », pour encourager les jeunes à façonner l’avenir du bloc. Suite à l’annonce du programme et de ses initiatives associées, qui devraient obtenir le feu vert des députés européens lors d’une séance plénière de l’UE aujourd’hui, l’ancien député européen du Brexit Party, Ben Habib, a accusé le bloc de tenter de contraindre la jeune génération à ses idéaux. Dans une attaque sauvage contre Bruxelles, M. Habib a également accusé le bloc d’être une « machine de propagande ».

S’adressant à Express.co.uk, M. Habib a déclaré: « Lavage de cerveau absolu de l’UE.

« Conçu pour véhiculer l’image d’une institution soucieuse de la jeunesse.

« Cherchant à se faire bien voir des jeunes.

« L’UE est une chose sinon rien d’autre, une machine de propagande de premier ordre.

« Il sait que pour réussir à faire respecter sa volonté, il doit d’abord mater les critiques potentiels.

« La vérité n’a pas d’importance ; seul le récit. »

Les initiatives développées dans le cadre de « l’Année européenne de la jeunesse » donneront aux jeunes européens la possibilité d’acquérir des connaissances, des compétences et de renforcer leur engagement dans l’avenir du bloc.

Il s’appuiera également sur quatre objectifs principaux : renouveler les perspectives positives pour les jeunes, les rendre plus actifs et plus engagés, intégrer la politique de la jeunesse, et acquérir une meilleure compréhension et promouvoir activement les différentes opportunités disponibles pour eux.

La commissaire chargée de l’innovation, de la recherche, de la culture, de l’éducation et de la jeunesse, Mariya Gabriel, a déclaré : « Je remercie les colégislateurs d’avoir trouvé un accord sur l’Année européenne de la jeunesse en un temps record.

« Nous comprenons tous l’importance de mettre les jeunes à l’honneur et de célébrer leur résilience après deux années très difficiles.

« J’invite tous les jeunes européens à participer aux nombreux engagements, initiatives et actions que nous lancerons à partir de janvier 2022.

« Nous voulons faire entendre leur voix et éclairer les décisions que nous prendrons pour leur avenir.

« Nous voulons que cette Année débouche sur des actions concrètes qui dureront bien au-delà de 2022. Ensemble, nous ferons de cette Année un succès.

La Commission a invité les États membres à désigner des coordinateurs nationaux pour organiser la participation nationale.

L’accord politique est désormais soumis à l’approbation formelle du Parlement et du Conseil de l’UE.

Son lancement est prévu en janvier, alors que débute la présidence française.