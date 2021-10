Ursula von der Leyen : les textos de VDL au patron de la drogue de Covid resteront secrets malgré la fureur | Monde | Nouvelles

Le Médiateur européen avait demandé que les textes soient rendus publics, mais s’en est vu refuser l’accès. Suite au refus, un dossier contre la Commission européenne a été ouvert par le Médiateur européen demandant pourquoi ils n’avaient pas pu accéder aux textes.

Une déclaration du 15 septembre 2021 sur le site Internet du Médiateur européen disait : « Le plaignant a demandé à la Commission européenne d’accéder au public à des SMS et à d’autres documents concernant les discussions entre le président de la Commission et le PDG d’une entreprise pharmaceutique sur l’achat d’un produit COVID. -19 vaccin.

« La Commission a déclaré qu’elle ne pouvait donner accès à aucun message texte, car aucun enregistrement n’avait été conservé de ces messages.

« Le plaignant maintient que la Commission a l’obligation d’enregistrer les messages instantanés relatifs à des questions politiques ou politiques importantes, telles que l’achat de vaccins COVID-19.

« Le Médiateur a ouvert une enquête et a cherché à rencontrer des représentants de la Commission pour discuter des procédures et pratiques applicables. »

Une lettre a été envoyée par le Médiateur de l’Union européenne qui commençait : « J’ai reçu une plainte de X contre la Commission européenne.

« Il s’agit de l’accès du public aux SMS sur la conclusion d’un contrat d’achat pour un vaccin COVID-19 plus tôt cette année, comme l’a rapporté le New York Times[1]. «

« Plus précisément, j’apprécierais que la Commission puisse, au cours de la réunion, expliquer sa politique de conservation des enregistrements des messages texte et comment cette politique est mise en œuvre dans la pratique.[2], si, et si oui comment et où, il a recherché d’éventuels messages texte relevant de la demande du plaignant.

«Je serais reconnaissant aux représentants concernés de la Commission de contacter Mme Michaela Gehring, responsable des enquêtes sur cette enquête, pour convenir des modalités de la réunion devant avoir lieu avant le 8 octobre 2021, si possible.

« Les informations ou documents que la Commission considère comme confidentiels ne seront pas divulgués au plaignant ou à toute autre personne sans accord préalable. »

Bien qu’il n’y ait pas encore eu de réponse enregistrée de la Commission, il est clair que le Médiateur est préoccupé et frustré par la nature des textes et pourquoi ils n’ont pas été mis à disposition.

Reportage supplémentaire de Maria Ortega