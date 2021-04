Ursula von der Leyen news: Bruxelles va poursuivre AstraZeneca suite à des livraisons de jabs | Politique | Nouvelles

La Commission européenne a déclaré aux envoyés de l’UE qu’elle était prête à défier la firme anglo-suédoise pour son incapacité à fournir des doses suffisantes de son jab produit par Oxford aux États membres. Il a été dit qu’une majorité de capitales européennes soutiennent la décision des eurocrates dans un contexte de frustration croissante quant au rôle du géant de la drogue dans le déploiement shambolique des vaccins du bloc. Un diplomate impliqué dans les pourparlers secrets de Bruxelles a déclaré hier que le plan était de forcer AstraZeneca à fournir le nombre de doses défini dans son contrat avec l’UE.

Deux autres initiés ont déclaré au site Web Politico que les pays de l’UE ont jusqu’à plus tard cette semaine pour approuver la décision de poursuivre le fabricant de jabs.

AstraZeneca a déclenché la fureur à travers le bloc en janvier quand il a averti qu’il ne serait pas en mesure de fournir le nombre de doses initialement promis aux États membres.

À la fin du mois de mars, l’entreprise n’avait livré que 30 millions de vaccins aux pays de l’UE, au lieu des 100 millions de vaccins promis dans son contrat.

Et pour porter un nouveau coup au programme de jabs sous pression de l’UE, AstraZeneca a prévu des expéditions d’environ 70 millions de doses d’ici la fin juin.

Son contrat avec Bruxelles stipule qu’il était censé livrer 300 millions de doses au total.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé la semaine dernière des plans pour que l’UE renonce à son utilisation d’AstraZeneca dans les futures campagnes de vaccination.

L’Allemand a déclaré que les eurocrates donneraient la priorité à l’utilisation de jabs basés sur la technologie de l’ARNm – tels que Pfizer et Moderna – pour les moteurs d’appoint.

Cela signifie que Bruxelles est sur le point de refuser 300 millions de doses supplémentaires disponibles pour le bloc dans ses contrats avec AstraZeneca et Johnson & Johnson.

La Commission a cherché à se distancer de leurs deux vaccins à la suite de la peur qu’ils provoquent tous deux des caillots sanguins.

L’UE a jusqu’à présent accepté d’acheter 400 millions de doses du vaccin J&J fabriqué aux États-Unis et 400 millions supplémentaires du vaccin AstraZeneca.

Mais il a décidé qu’il ne retirerait que 200 millions du vaccin américain Covid et 300 millions de l’alternative d’Oxford de ses commandes actuelles.

Elle a déclaré: «Pour préparer l’avenir, nous tirons les leçons de la première phase de notre réponse à la pandémie.

«Il est clair que pour vaincre le virus de manière décisive, nous devrons être préparés pour ce qui suit: à un certain moment, nous pourrions avoir besoin de rappels pour renforcer et prolonger l’immunité; et si des variantes d’échappement se produisent, nous devrons développer des vaccins adaptés à de nouvelles variantes; et nous en aurons besoin tôt et en quantité suffisante.

«En gardant cela à l’esprit, nous devons nous concentrer sur les technologies qui ont fait leurs preuves. Les vaccins à ARNm en sont un exemple clair. »