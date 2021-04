Ursula von der Leyen news: une eurodéputée italienne accuse le chef d’avoir commis une “grave erreur” | Politique | Nouvelles

La présidente de la Commission a promis lundi de se battre pour les droits des femmes après s’être vu refuser une chaise lors d’une réunion à Ankara avec le président turc Tayyip Erdogan il y a deux semaines.

S’adressant au Parlement européen, von der Leyen visiblement en colère a déclaré que l’épisode du 6 avril – où elle avait été reléguée dans un canapé adjacent alors que le président Erdogan et le président du Conseil européen Charles Michel étaient assis dans des chaises préparées – montrait du dédain pour les femmes politiques.

Elle a dit: “Je ne trouve aucune justification pour la façon dont j’ai été traitée … donc je dois conclure que c’est arrivé parce que je suis une femme.”

Mais M. Zanni a fait valoir que l’épisode montrait bien plus qu’un manque de respect pour la première femme présidente de la Commission.

L’eurodéputé italien a affirmé que c’était le résultat de 20 ans de «défaillances» de l’UE.

Il a déclaré: «Aujourd’hui, nous voulions parler des progrès accomplis dans le rééquilibrage des relations UE-Turquie, mais nous reconnaissons que l’opération a échoué.

“Solidarité avec le président Von der Leyen, protagoniste de l’une des pires pages de notre histoire diplomatique.

«Cette scène a confirmé ce que nous savions déjà sur Erdogan et a donné au monde l’image d’une UE paralysée, incapable d’agir rapidement lorsque les circonstances l’exigent.

«Continuer à donner confiance et ressources à un régime autoritaire sur des questions telles que l’union douanière et la gestion des migrants est le résultat d’une grave erreur d’appréciation de Bruxelles.

«Et pas seulement aux yeux des régimes illibéraux, mais du monde entier.

“L’UE ne doit pas avoir peur. Quand elle décidera d’abandonner la voie des compromis impossibles pour prendre celle du bon sens, elle nous trouvera à ses côtés.”

Une séquence vidéo du 6 avril lors de la visite à Ankara a montré que von der Leyen était clairement décontenancée lorsque les deux hommes se sont assis sur les deux seules chaises préparées, la reléguant dans un canapé adjacent.

Dans un coup d’œil net à Charles Michel, Mme von der Leyen a déclaré aux députés: «Je me suis sentie blessée et je me suis sentie seule en tant que femme et en tant qu’Européenne.

«Je suis le président de la Commission européenne, et c’est ainsi que je m’attendais à être traité lors de ma visite en Turquie (…) mais je ne l’ai pas été.

“Cela montre jusqu’où nous devons encore aller avant que les femmes ne soient traitées sur un pied d’égalité – toujours et partout.”

S’adressant au Parlement, M. Michel a de nouveau exprimé ses regrets face à la situation, qui, selon lui, a offensé de nombreuses femmes.

Il a également déclaré aux députés que l’approfondissement des liens économiques avec la Turquie était difficile en raison de la détérioration des droits et libertés fondamentaux en Turquie, y compris ceux des femmes.