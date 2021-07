Ursula von der Leyen réprimandée par le chef des finances des États-Unis pour son plan de relance « inflexible » | Monde | Nouvelles

L’UE au “point critique” sur l’avenir de la zone euro, selon un expert

L’avertissement est venu de la secrétaire américaine au Trésor Janet Yellen, qui s’est demandé si le bloc devrait réimposer les règles rigides de dépenses et de déficit de la zone euro. S’alignant sur les États du sud de l’UE, déjà en conflit avec les pays du nord et plus frugaux du bloc, le chef des finances américain a déclaré : « Il est important de se demander si oui ou non [the rules] créer la flexibilité dont les pays de l’UE ont besoin pour pouvoir faire face aux évolutions cycliques.

« Nous avons été dans un environnement de taux d’intérêt très bas.

“Je m’attends à ce que nous y restions, bien que cela reste à déterminer, mais un ratio dette/PIB de 60 % est-il le bon type de mesure ?

« Nous avons fait trop peu pour régler le problème budgétaire.

« La politique monétaire est arrivée à une position où elle ne pouvait plus faire grand-chose et nous avions besoin de mesures de relance budgétaire.

“Nous nous sommes retrouvés avec une récupération très longue et lente.

“Nous ne devons pas retirer le soutien budgétaire trop rapidement.”

La question divise déjà le bloc, incitant le commissaire Paolo Gentiloni à avertir que les différences entre les États du nord et du sud seront exacerbées.

C’était un risque qui valait la peine d’être pris pour parvenir à un accord, a-t-il affirmé.

Il a déclaré: “Le risque de différences est là – vous pourriez même affirmer que le risque est plus fort si vous n’ouvrez pas le débat sur les règles.”

Et le débat est déjà en cours, ainsi que la préparation des deux camps sur la meilleure façon de mettre les pieds sur la question.

Le mois dernier, le chancelier autrichien Sebastian Kurz a cherché à constituer une équipe de pays rebelles de l’UE qui empêcherait un assouplissement des règles budgétaires du bloc lorsqu’elles seront réexaminées plus tard cette année et en 2022, appelant à se concentrer davantage sur la réduction de la dette publique.

Dans une lettre adressée à ses homologues de l’UE, le ministre autrichien des Finances, Gernot Bluemel, a déclaré que les règles avaient été essentielles pour réduire les ratios dette/PIB dans l’ensemble du bloc après la crise de la dette souveraine.

L’Autriche fait partie d’un groupe de pays de l’UE souvent considérés comme frugaux, avec la Suède, le Danemark et la Finlande, les Pays-Bas, l’Allemagne, les pays baltes, la Slovaquie et la République tchèque.

M. Bluemel a écrit dans la lettre : « Une leçon clé après la crise financière a été la nécessité de réduire les ratios d’endettement élevés et d’accroître la viabilité budgétaire afin de se préparer à des événements futurs imprévus.

“La Commission proposera une révision du cadre de gouvernance économique dans les prochains mois.”

Il a ajouté que certaines idées de réformes du pacte de stabilité et de croissance de l’UE ont été présentées lors d’une réunion ministérielle le mois dernier.

Il a poursuivi : « Je suis quelque peu préoccupé par certaines contributions remettant en cause un cadre fondé sur des règles ou diluant la valeur de la durabilité.

“Notre objectif commun doit être une réduction des ratios dette/PIB à moyen et long terme.”

Certains hauts responsables de l’UE ont déclaré que les règles, qui ont déjà été révisées à trois reprises et deviennent de plus en plus complexes, devraient être simplifiées et axées sur des critères que les ministres des Finances peuvent contrôler directement, comme les dépenses publiques et la dette.

Mais d’autres ont déclaré que les règles devraient promouvoir l’investissement, qui est la clé de la croissance, et donc éventuellement l’exclure des calculs des déficits budgétaires, qui ne peuvent désormais pas dépasser 3 % du PIB.

Certains hauts fonctionnaires ont également déclaré que, plutôt que de cibler leurs ratios dette/PIB, les gouvernements devraient se concentrer sur les coûts du service de la dette.

Ils ont fait valoir que parce que les taux d’intérêt sont susceptibles de rester très bas pendant longtemps, ce qu’un pays dépense pour le service de la dette est une meilleure mesure de la viabilité de la dette.

Mais M. Bluemel a mis en garde contre ce point de vue.

Il a écrit : « Même si l’environnement financier actuel est sans aucun doute favorable et que le différentiel taux d’intérêt-croissance était négatif au cours des dernières années avant la crise, rien ne garantit que ce sera toujours le cas.

“Nous avons tous été témoins des coûts économiques, sociaux et politiques des fluctuations du sentiment du marché, lorsque les politiques et les développements n’étaient plus considérés comme durables.”