Ursula von der Leyen sauvage pour avoir utilisé un jet privé pendant 19 minutes de trajet après la COP26 | Monde | Nouvelles

Le porte-parole du parti de droite AFD, le Dr Jörg Meuthen, a demandé des réponses aux raisons pour lesquelles le président de la Commission avait pris un vol court-courrier quelques jours seulement après le sommet de la COP26. Le président de la Commission a parcouru 47 kilomètres (29 miles) de Vienne à Bratislava, la capitale slovaque, malgré un train ne prenant que 45 minutes. En effet, le porte-parole de l’AfD a affirmé que Mme von der Leyen aurait dû tenir ses réunions et ses conférences téléphoniques en ligne si elle était sérieuse dans la lutte contre le changement climatique.

Il a déclaré: « Von der Leyen et ses employés ont très sérieusement exprimé leurs inquiétudes à propos de Corona pour justifier le vol court-courrier de 19 minutes avec un jet privé au lieu d’utiliser un vol régulier ou des trains.

« La présidente de la Commission et son équipe ont visité sept pays en deux jours à la mi-juin pour faire des relations publiques en leur propre nom, selon un article de presse.

« Von der Leyen a probablement aussi fait l’éloge de son pacte vert européen, selon lequel l’Europe devrait être le premier continent à devenir « climatiquement neutre » d’ici 2050.

« La Commission européenne veut lever au moins mille milliards d’euros d’investissements pour la lutte contre la crise climatique d’ici 2030, soit environ 100 milliards d’euros par an.

« Un cas typique de présomption de l’UE : les citoyens de l’UE paient des sommes d’impôts de plus en plus élevées pour leur propre incapacité, privation de droits et expropriation.

« Et von der Leyen et son équipe prêchent aux citoyens ordinaires de l’UE de renoncer aux choses – de ne pas voler sur de courtes distances, par exemple.

« Mais von der Leyen et ses employés effectuent eux-mêmes les trajets les plus courts dans leur jet privé aux frais des contribuables.

« Elle aurait dû tenir ses rendez-vous de relations publiques via des vidéoconférences si elle était sérieuse au sujet de son absurde soi-disant » pacte vert européen « pour éviter la supposée apocalypse climatique. »

Une porte-parole a ajouté: « Un taxi aérien n’est utilisé que lorsque cela est nécessaire, pour permettre la présence aux réunions dans divers endroits selon un horaire très chargé. »

En raison des niveaux d’émission des plaines privées, Greenpeace a affirmé que les responsables devaient chercher à changer leurs habitudes de déplacement.

Ils ont déclaré: « De nombreux vols, en particulier en Europe, pourraient être facilement remplacés par des voyages en train, une alternative facilement disponible et respectueuse du climat.

« Nous devons changer complètement notre façon de nous déplacer, encourager et permettre les voyages qui donnent la priorité à la durabilité et à l’avenir de l’humanité. »

En vertu des règles de l’UE, les fonctionnaires sont autorisés à utiliser des taxis aériens lorsqu’il n’y a pas d’alternatives commerciales.

Reportage supplémentaire par Monika Pallenberg.