Ursula von der Leyen se démène pour convaincre les Français après un sondage alarmant | Monde | Des nouvelles

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a fait l’éloge de la France alors que Bruxelles s’inquiète de plus en plus du fait que les électeurs français sont de plus en plus rebutés par l’idée d’une plus grande fédération européenne. Mme Von der Leyen a évoqué l’importance de la France au sein de l’UE après qu’un sondage Ifop-EuropaNova, commandé par Le Journal du Dimanche, publié le 25 décembre, a vu la majorité des personnes interrogées appeler à la fin du bloc.

Mme von der Leyen a déclaré à France Inter : « C’est une bonne chose et il est important que la présidence française ait choisi d’afficher les couleurs de l’Europe.

« Nous étions très excités de voir le drapeau européen affiché sur les grands monuments.

« Et je sais que la France est très fière de sa longue histoire et de son drapeau qui la symbolise, et sans la France, il faut le dire, l’Union européenne n’aurait jamais avancé comme elle l’est aujourd’hui.

« Moi, je retrouve la France et l’Europe, ça va très très bien ensemble. »

« Je salue la présidence française », a-t-elle ajouté.

« Les enjeux sont nombreux.

« Nous devons avancer sur nos propositions, notamment sur la lutte contre le changement climatique, la transition numérique et la lutte contre la pandémie. »

Sur 1 022 Français interrogés, 40 % – ce qui était la majorité – ont demandé que l’UE soit remplacée par une Europe des nations avec un grand accent sur la souveraineté française.

Il intervient alors que la France prend la présidence tournante de l’UE.

Douglas Herbert de France 24 pense que la présidence de l’UE permettra au président Emmanuel Macron de projeter l’image que la France dépasse son poids diplomatiquement.

Herbert a déclaré à France 24 : « Venant à ce moment particulier de sa présidence et de sa présidence tournante pendant six mois, c’est la manne du ciel pour Emmanuel Macron, un candidat qui s’est présenté comme un fervent europhile en 2017.

« Et il est impatient de faire n’importe quoi vraiment où il a l’opportunité de mettre la France au premier plan sur cette scène européenne et d’avoir essentiellement une vitrine dans laquelle il peut présenter toutes les opinions pour lesquelles il est devenu connu en tant que président qui est partisan d’une Europe plus puissante et plus souveraine sur la scène mondiale.

« Il pense que 2022, comme nous l’avons entendu, va être un tournant pour l’Europe.

« Et écoutez, sachez que nous devons être honnêtes avec nous-mêmes. L’Europe a été dans de nombreux cas un désarroi, de nombreuses politiques différentes, et il y a eu des forces centrifuges si vous voulez, tirant sur les coutures séparant l’Europe parfois. «

Il a poursuivi: « Emmanuel Macron a essayé et cela a été en quelque sorte la pièce maîtresse de sa présidence a essayé de rassembler l’Europe pour en quelque sorte trouver son centre de gravité. »

M. Herbert a ajouté: « Il ne va évidemment pas faire tout cela, mais regardez toujours la France, que ce soit Macron ou un autre président, aime être en quelque sorte vu ou donner l’impression d’être un pays qui est au premier plan sur la scène diplomatique . »