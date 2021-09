Ursula von der Leyen sur le point de militariser les groupements tactiques de l’UE du bloc : « pourrait le voir bientôt » | Monde | Nouvelles

Ursula von der Leyen détaille le plan de relance de l’UE de nouvelle génération

Mme von der Leyen a bénéficié d’une grande influence et du soutien de sa collègue démocrate-chrétienne, la chancelière Angela Merkel. La dirigeante allemande quittera officiellement la semaine prochaine son rôle alors que le pays se dirige vers les urnes. Alors qu’elle pourrait rester pendant une période prolongée si un nouveau gouvernement de coalition met du temps à se former, l’idée que Mme Merkel soit le visage de l’Allemagne sera terminée après 16 ans au pouvoir.

Beaucoup se sont tournés vers l’UE et se sont demandé quel rôle le pays pourrait désormais jouer à Bruxelles étant donné l’influence de Mme Merkel sur la politique du bloc pendant près de deux décennies.

Ils suggèrent qu’une victoire électorale du favori Olaf Scholz du Parti social-démocrate d’Allemagne (SPD) pourrait causer des problèmes à Mme von der Leyen, car les deux étaient d’anciens rivaux politiques.

Mme von der Leyen a succédé à Jean-Claude Juncker au poste de présidente de la Commission européenne en décembre 2019 – juste au moment où la pandémie de coronavirus balayait le monde et que le départ officiel du Royaume-Uni de l’UE était imminent.

Ces dernières semaines, Mme von der Leyen a intensifié sa rhétorique autour des groupements tactiques de l’UE – une unité militaire adhérant à la politique de sécurité et de défense commune du bloc.

Ursula von der Leyen : le président de la Commission européenne pourrait prendre des mesures pour renforcer les groupements tactiques de l’UE (Image : GETTY)

Angela Merkel : le temps de la chancelière allemande à la barre touche à sa fin (Image : GETTY)

Elle a depuis longtemps exhorté Bruxelles à envisager sérieusement de renforcer ses capacités militaires, augmentant ces appels à la lumière des échecs de l’évacuation de Kaboul après la prise de contrôle de l’Afghanistan par les talibans.

Réfléchissant à la débâcle, elle a déclaré que l’UE doit tirer les leçons et acquérir la “volonté politique” de construire sa propre force militaire à déployer dans les crises futures.

Le Dr Alim Baluch, professeur spécialisé en politique allemande à l’Université de Bath, a suggéré que le projet de défense de l’UE pourrait désormais aller plus loin alors que Mme Merkel quitte son poste.

Il a déclaré à Express.co.uk : « Vous avez ces groupements tactiques de l’UE avec lesquels Ursula von der Leyen semble assez impatiente.

JUSTIN: Santé de Michael Schumacher : ce que l’on sait de l’état de la légende de la F1

Dernier en date de l’UE : Von der Leyen a trouvé une alliée en Merkel – la paire du même parti politique (Image : GETTY)

“Elle dit: ‘Ces groupements tactiques de l’UE, nous ne les avons jamais vraiment utilisés, ils sont toujours sur papier, et lorsque des problèmes surviennent, nous envoyons des troupes de l’OTAN mais personne ne parle des groupements tactiques – je veux que ces groupements tactiques soient pris au sérieux.’

“Elle est très attachée à eux, et peut-être les verrons-nous très bientôt sur le devant de la scène.

“La France et l’Allemagne semblent intéressées à le poursuivre et nous voyons maintenant à quel point la France est vraiment en colère contre les États-Unis, l’Australie et le Royaume-Uni – peut-être que cela créera plus de motivation pour créer ces choses.

“La question de la politique de défense a toujours été de savoir s’il fallait dupliquer les structures, découvrir à quoi servaient les structures de l’UE si nous avions l’OTAN.

“La plupart des États membres de l’UE sont des pays membres de l’UE et ceux qui ne le sont pas sont amis de l’OTAN – nous voyons maintenant une grande poussée vers des structures européennes plus prononcées qui peuvent être utilisées dans un contexte de l’OTAN mais pourraient également être utilisées indépendamment.”

Actuellement, l’UE s’appuie sur les capacités de planification et de force de l’OTAN pour ses propres opérations militaires.

Bien que le bloc ait une structure commune et de contrôle, il n’a pas d’équipement militaire permanent comme celui de l’OTAN.

C’est pourquoi, lors de son discours sur l’état de l’Union en septembre, Mme von der Leyen a déclaré que l’UE devait “passer au niveau supérieur” et envoyer des soldats dans les zones de conflit du monde.

A NE PAS MANQUER

La menace de Bruxelles d’abandonner les pourparlers commerciaux australiens se retourne contre Canberra [REPORT]

Moment incroyable, la villa La Palma est Aplatie par une rivière de lave monstre [INSIGHT]

La déclaration remarquable de Biden après son appel avec Macron [ANALYSIS]

Groupements tactiques : les forces sont composées des différentes armées des États membres (Image : GETTY)

OTAN : l’UE s’appuie sur la force militaire de l’OTAN en temps de crise (Image : GETTY)

Elle a annoncé la tenue d’un sommet sur la défense avec le président français Emmanuel Macron l’année prochaine et a exhorté les États membres à réveiller des pouvoirs longtemps en sommeil pour créer une “Union de la défense” et mettre des bottes sur le terrain.

Dans le discours, elle a déclaré : « Il y aura des missions où l’OTAN ou les Nations Unies ne seront pas présentes mais où l’Europe devrait être.

“L’Europe peut et devrait clairement être capable et disposée à faire plus par elle-même”, a-t-elle déclaré, avant de mettre en garde contre “une ère de rivalités régionales et de grandes puissances recentrant leur attention les unes sur les autres”.

Elle a ajouté : “Les événements récents en Afghanistan ne sont pas la cause de ce changement, mais ils en sont un symptôme”.

Dépenses de défense de l’OTAN : les États-Unis sont le plus gros contributeur à la défense de l’OTAN (Image : Express Newspapers)

Les groupements tactiques de l’UE se composent actuellement d’environ 1 500 soldats qui sont restés sur place depuis 2007, mais n’ont jamais été utilisés.

C’est quelque chose qui frustre particulièrement Mme von der Leyen, comme elle l’a dit : « Vous pouvez avoir les forces les plus avancées du monde, mais si vous n’êtes jamais prêt à les utiliser, à quoi servent-elles ?

“C’est ce qui nous a retenus jusqu’à présent.

“Ce n’est pas seulement un manque de capacité, c’est un manque de volonté politique.”

Jens Stoltenberg : Le secrétaire général de l’OTAN a mis en garde l’UE contre la création de sa propre armée (Image : GETTY)

Alors que Mme von der Leyen semble résolue à créer une force permanente, beaucoup ont exprimé leur inquiétude quant aux répercussions que cela pourrait entraîner.

Jens Stoltenberg, secrétaire général de l’alliance et ancien Premier ministre norvégien, a récemment suggéré que cela diviserait l’Europe.

S’adressant au Telegraph, il a déclaré: “Je salue davantage d’efforts européens en matière de défense, mais cela ne pourra jamais remplacer l’OTAN et nous devons nous assurer que l’Europe et l’Amérique du Nord s’unissent.

“Toute tentative d’affaiblir le lien entre l’Amérique du Nord et l’Europe n’affaiblira pas seulement l’OTAN, elle divisera l’Europe.

“C’est en partie une question d’argent – 80% de nos dépenses de défense proviennent d’alliés non membres de l’UE … mais c’est aussi une question de politique, car tout affaiblissement du lien transatlantique divisera également l’Europe.”