Urtain, le lanceur de pierres basque devenu boxeur à la demande de Francisco Franco

Urtain a été double champion d’Europe des poids lourds et a attiré les foules en Espagne

LUCIANO GONZÁLEZ

Propre force et besoin des autres. Cette alchimie a transformé José Manuel Ibar Azpiazu à l’âge de 24 ans et 5 mois. Un ouvrier rural de Gipuzkoa qui avait acquis une bonne reconnaissance en territoire basque comme leveur de pierres est devenu, en un clin d’œil, le combattant le plus célèbre que l’Espagne a produit dans les années d’or de sa boxe et dans celles du râle du Franco dictature. Bien que dans son pays presque personne ne se souvienne de lui par les noms de famille de ses parents, mais par une référence géographique : Urtain.

