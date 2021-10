Urticaire chronique spontanée : qu’est-ce que c’est ? A-t-il un remède ?

in

02/10/2021 à 9h30 CEST

La urticaire est une affection cutanée caractérisée par l’apparition soudaine d’urticaire dans différentes parties du corps. Ces inflammations s’accompagnent de douleurs intenses, et peuvent même parfois provoquer une inflammation des lèvres, des paupières ou d’autres parties du corps comme la glotte (œdème de Quincke).

Ces symptômes peuvent apparaître et disparaître en quelques heures (entre 1 et 24), mais il y a très souvent des patients qui durent jusqu’à 6 semaines. 6 semaines de démangeaisons et même de douleurs. C’est ce qu’on appelle l’urticaire chronique spontanée.

Cette pathologie de la peau de cause inconnue affecte jusqu’à 60% des patients atteints d’urticaire.

Les experts estiment que jusqu’à 1,5% de la population mondiale peut en souffrir. Dans notre pays, plus de 300 000 personnes souffrent de ces terribles démangeaisons.

Elle est plus fréquente chez les femmes, jusqu’à deux fois plus, que chez les hommes. La plupart des patients ont entre 20 et 65 ans.

Dans le cas des enfants, le plus fréquent est qu’ils souffrent d’urticaire aiguë, c’est-à-dire qu’il s’agit d’un épisode unique qui dure quelques jours ou quelques semaines.

La cause est inconnue

Le chef adjoint du service d’allergologie de l’hôpital La Luz, médecin Paula Lopez Gonzalez, explique que les symptômes sont une conséquence de la libération de médiateurs inflammatoires par l’activation et la dégranulation des principales cellules effectrices des maladies allergiques (mastocytes, basophiles, éosinophiles, lymphocytes T et B & mldr;).

Et pourquoi cette réaction se déchaîne-t-elle ? “La cause de l’activation de ces cellules est inconnue dans la plupart des cas (spontanée)”, précise l’allergologue.

Selon cet expert, une relation a été trouvée entre l’apparition de l’urticaire et certaines maladies auto-immunes, psychiatriques et atopiques.

«Parmi les maladies auto-immunes, la plus fréquente est la maladie thyroïdienne. Des comorbidités psychiatriques peuvent être présentes chez jusqu’à 60 % des patients, l’anxiété et la dépression étant les plus courantes. La dermatite atopique, l’asthme et la rhinoconjonctivite ont également été décrits comme des comorbidités associées », explique Paula López.

Principaux déclencheurs de l’urticaire

Le diagnostic d’urticaire chronique spontanée est posé par une anamnèse complète. « Il est essentiel de connaître la durée, la gravité et le nombre d’urticaires que présente le patient, ainsi que l’intensité des démangeaisons associées », explique le médecin.

Pire non seulement les symptômes, il est également important de savoir s’il existe un facteur qui aggrave ces malaises, “comme certains aliments, médicaments, maladies auto-immunes ou infections chroniques, entre autres”, précise le médecin.

Parmi les « déclencheurs » de ce type d’urticaire, l’Association of People Affected by Chronic Urticaria (AAUC) souligne :

Médicaments tels que les anti-inflammatoires non stéroïdiens, les antibiotiques, les opioïdes, l’aspirine, les psychotropes ou les hormones Changements de la température corporelle. (Etre froid ou chaud). Chez la femme, il peut apparaître pendant la période prémenstruelle. Stress. Certains aliments. Ou des pathologies telles que le lupus érythémateux disséminé, le syndrome de Sjögren, la polyarthrite rhumatoïde, les maladies de la thyroïde, l’hyperparathyroïdie, le diabète, l’anémie pernicieuse, les infections virales, etc. .

Mais le spécialiste de l’hôpital la Luz envoie un message de tranquillité. L’urticaire chronique spontanée n’est pas une maladie grave.

Le problème est qu’il affecte considérablement la qualité de vie des patients. “Par exemple, des troubles du sommeil ou une perte de concentration à la suite de démangeaisons intenses, ainsi que l’apparition de lésions cutanées pouvant provoquer le rejet chez les autres ou l’anxiété et l’irritabilité en raison de la difficulté à identifier les déclencheurs”, précise l’allergologue.

Il ne peut pas être guéri, mais les symptômes peuvent être atténués

À l’heure actuelle, il n’existe pas de traitement curatif, mais il existe des traitements visant à réduire l’apparence et à contrôler les symptômes.

«La première ligne de traitement est l’utilisation d’antihistaminiques de deuxième génération (non sédatifs) en raison de leur efficacité et de leur sécurité prouvées. Dans les cas qui ne s’améliorent pas avec une seule dose, il est possible de quadrupler la dose du même antihistaminique », précise le médecin.

Malheureusement, 40 % des patients ne répondent pas à l’utilisation de ces fortes doses d’antihistaminiques. “Chez ces patients – poursuit l’expert – il existe la possibilité de traiter avec un anticorps monoclonal anti-IgE qui est administré par voie sous-cutanée toutes les quatre semaines.”

“Actuellement, il n’y a qu’un seul anticorps monoclonal approuvé pour cette utilisation, mais de nombreux autres sont à l’étude avec des résultats prometteurs”, conclut le Dr López González.