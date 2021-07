Uruguay vs Colombie, Copa America : Blog en direct, mises à jour, objectifs, temps forts

C’est l’heure des quarts de finale de la Copa America ! Après que le Brésil et le Pérou se soient qualifiés hier soir, il est temps de départager la deuxième demi-finale avec deux autres matches ce soir.

Nous commençons à Brasilia avec le match de renom des huit derniers alors que l’Uruguay affronte la Colombie. Ces deux nations ont connu des difficultés lors de la phase de groupes mais ont un talent offensif à profusion et pourraient nous offrir un match de football passionnant.

La légende barcelonaise Luis Suárez débute pour la Celeste et l’actuel défenseur du Barça Ronald Araujo est sur le banc, et l’équipe colombienne n’a pas l’air trop mal non plus. Ce sera amusant et le vainqueur affrontera l’Argentine si Messi et Cie font leur travail contre l’Équateur. Vamos !

ALIGNEMENTS

URUGUAY

XI de départ : Muslera ; Nández, Giménez, Godin, Viña; Valverde, Bentancur, Vecino, Arrascaeta ; Cavani, Suárez (4-4-2)

Banc : Campaña (GK), Rochet (GK), Araujo, González, Coates, Cáceres, Torreira, Gorriarán, Gómez, Rodríguez, Torres, Ocampo

COLOMBIE

Onze de départ : Ospina ; Muñoz, Mina, Sanchez, Tesillo; Muriel, Cuéllar, Barrios, Díaz ; Zapata, Borré (4-4-2)

Banc : Vargas (GK), Quintana (GK), Medina, Murillo, Cuesta, Fabra, Cardona, Pérez, Perlaza, Campaz, Borja, Chará

INFO MATCH

Compétition/Journée: Copa America 2021, Quart de finale

Date/Heure: samedi 3 juillet 2021, 19h heure locale, 12h CET (Barcelone, dimanche), 23h BST/WAT (Royaume-Uni et Nigeria), 18h HE, 15h PT (USA), 3h30 IST (Inde, dimanche)

Lieu: Estádio Nacional de Brasilia, Brasilia, Brésil

Arbitre: Jésus Gil Manzano (ESP)

COMMENT REGARDER, STREAM COPA AMERICA 2021

Comment regarder à la télévision: Fox Sports 1 (États-Unis), TSN 3 (Canada), BBC Red Button (Royaume-Uni), SONY TEN 2 (Inde), autres

Comment regarder en ligne: FuboTV (États-Unis), BBC iPlayer (Royaume-Uni), autres

