US Consumer Financial Protection Bureau enquête sur Apple et d’autres sociétés technologiques

Apple fait face à une autre enquête des régulateurs américains, cette fois du Consumer Financial Protection Bureau (CFPB). Le CFPB, qui enquête sur les pratiques commerciales des entreprises exploitant des systèmes de paiement, a annoncé aujourd’hui avoir demandé à Apple, Google, Facebook, Amazon, PayPal et Square de fournir des détails sur leurs pratiques en matière de données des consommateurs.



Le CFPB recherche des informations qui l’aideront à mieux comprendre comment les entreprises technologiques « utilisent les données de paiement personnelles et gèrent l’accès aux données des utilisateurs » pour s’assurer que les consommateurs sont protégés.

« Les grandes entreprises technologiques étendent avec impatience leurs empires pour mieux contrôler et mieux comprendre nos habitudes de dépenses », a déclaré Rohit Chopra, directeur du CFPB. « Nous leur avons ordonné de produire des informations sur leurs plans d’affaires et leurs pratiques. »

Selon le CFPB, les entreprises technologiques ont développé « de nouveaux produits et modèles commerciaux » pendant la crise sanitaire mondiale actuelle, qui « présentent de nouveaux risques pour les consommateurs et pour un marché juste, transparent et concurrentiel ».

À titre d’exemple, le CFPB indique qu’« Apple et Google ont cherché à intégrer les services de paiement dans leurs systèmes d’exploitation », bien qu’il n’y ait eu aucun changement à cet égard sur iOS et l’iOS App Store pendant la pandémie.

Le CFPB s’occupe spécifiquement de la collecte et de la monétisation des données et des « restrictions d’accès et choix des utilisateurs », qui semblent viser Apple et Google.

Lorsque les systèmes de paiement gagnent en échelle et en effets de réseau, les commerçants et autres partenaires se sentent obligés de participer, et le risque augmente que les opérateurs de systèmes de paiement limitent le choix des consommateurs et étouffent l’innovation en excluant de manière anticoncurrentielle certaines entreprises. Les ordonnances cherchent à comprendre de telles politiques d’accès restrictives et comment elles affectent les choix disponibles pour les familles et les entreprises.

D’après un modèle de lettre [PDF], Apple devra fournir de nombreuses informations, notamment des détails sur tous les produits, toutes les fonctionnalités des produits, tous les manuels d’utilisation des produits, les frais d’utilisation des produits, les remises et les promotions pour chaque produit, etc.

Les réponses à la demande du CFPB doivent être soumises avant le 15 décembre 2021, Apple devra donc fournir les données pertinentes d’ici cette date.