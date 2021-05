US Crypto Exchange Coinbase Pro lance le support pour SOL de Solana; Le trading ouvre lundi

Solana (SOL)

US Crypto Exchange Coinbase Pro va lancer la prise en charge du jeton SOL de Solana; Le trading ouvre lundi

Le plus grand échange de crypto aux États-Unis, Coinbase, cherche à renforcer son offre de crypto pour ses clients. Le dernier ajout est la plateforme de blockchain Solana (SOL), vieille de quatre ans.

Les échanges SOL commencent lundi

Dans un article de blog du 20 mai, Coinbase a déclaré qu’il accepterait les dépôts pour le jeton natif du réseau Solana SOL à partir de jeudi sur Coinbase Pro. Ils ont en outre affirmé que les clients n’échangeraient SOL que dans les juridictions prises en charge, supprimant indirectement les régions crypto-hostiles aux États-Unis comme New York à partir de la semaine prochaine.

Coinbase note que les clients peuvent effectuer des dépôts SOL en prévision du trading le lundi 24 mai. Coinbase Pro, une plate-forme pour les traders professionnels et expérimentés, prendra d’abord en charge le nouvel actif numérique avant de le transmettre à l’application mobile conviviale Coinbase.

L’échange cryptographique coté en bourse a également noté qu’une fois les conditions de liquidité remplies, les clients échangeront SOL contre cinq paires de négociation, notamment USD, BTC, EUR, GBP et stablecoin USDT.

Solana, qui héberge plus de 47 applications décentralisées (ou «DApps») et dispose de 608 validateurs pour aider à sécuriser le réseau Solana, est un réseau blockchain qui permet aux créateurs et développeurs de créer des dapps sur l’écosystème blockchain.

Solana combine un mécanisme de synchronisation innovant de preuve de l’histoire (PoH) et le protocole de preuve de participation (PoS) plus populaire pour garantir la résistance à la censure et traiter les transactions plus rapidement et à une fraction du coût que les développeurs paient sur le réseau Ethereum.

Son débit standard de transactions par seconde (TPS) est de 50000 TPS sans utiliser de systèmes de couche deux ni de partitionnement.

Le soutien récent de Solana par Coinbase Pro est le troisième d’une telle adoption américaine par un échange cryptographique, car il est également disponible sur FTX.us et Binance.us ainsi que Serum et Raydium DEX.

La plate-forme blockchain bénéficie également du soutien important d’investisseurs notables tels que 500 Accelerator, Block change Ventures, BlockTower Capital, Distributed Global et CoinList.

Ralliement de jetons SOL

Le jeton SOL a contrecarré la tendance à la baisse du marché de la cryptographie et est passé d’un commerce de 42 $ le jour d’ouverture le 16 mai à 58,16 $ mercredi, reflétant une augmentation de 12%.

Depuis, il s’est effondré avec le marché plus large de la cryptographie à la suite d’une répression réglementaire du département du Trésor.

Suite à l’annonce du support de Coinbase Pro, le jeton SOL a connu une action de prix positive grimpant à 47,17 $ avant de s’auto-corriger à 42,98 $ dans le graphique de négociation sur 24 heures.

Mais le marché plus large de la cryptographie a été dans une spirale descendante ces derniers temps. En une semaine qui a vu Elon Musk de Tesla refuser le paiement Bitcoin pour ses berlines électriques, Bitcoin a perdu 16% de son prix.

En outre, le département du Trésor américain a déclaré qu’il utiliserait des mesures plus strictes pour vérifier l’évasion fiscale via les crypto-monnaies, et que les transactions de 10000 USD et plus devront être enregistrées auprès de l’Internal Revenue Service.

Ces rapports de marché ont vu plus de 750 milliards de dollars de fonds cryptographiques évacués du marché. Mais pour le jeton SOL de Solana et son écosystème dans son ensemble, les choses semblent positives.

Solana / USD SOLUSD

41,4474 – 1,74-4,20 $

Volume 2,16 b Changement – 1,74 $ Ouvert 41,4474 $ Circulation 272,64 m Plafond du marché 11,3 b

Jimmy Aki

Jimmy suit le développement de la blockchain depuis plusieurs années, et il est optimiste quant à son potentiel à démocratiser le système financier. Lorsqu’il n’est pas plongé dans les événements quotidiens de la scène cryptographique, il peut regarder des rediffusions légales ou essayer de battre son meilleur score au Scrabble.