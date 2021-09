US CryptoFed DAO demande l’approbation de la SEC des États-Unis pour des jetons utilitaires stables

19 sept. 2021 07:31 UTC

| Mis à jour:

19 sept. 2021 à 07:31 UTC

Par Clark

Formulaire 10 et type S-1 déposés par la société d’actifs numériques basée au Wyoming pour l’enregistrement et le commerce des jetons Locke et Ducat.

American CryptoFed DAO, une organisation autonome décentralisée basée dans le Wyoming, a déposé 2 formulaires auprès de la Securities and Exchange Commission, ou SEC, pour introduire 2 variantes de pièces stables interdépendantes nommées John Locke et Ducat.

Selon la soumission du formulaire 10 de CryptoFed, les jetons attendent leur enregistrement en tant que jetons utilitaires hébergés sur la blockchain interne de CryptoFed. Cependant, le formulaire 10 de la SEC est utilisé pour enregistrer des titres pour un commerce potentiel sur les bourses américaines et n’est pas censé pour les listes de services publics présumés.

La soumission du formulaire permet à CryptoFed d’être automatiquement connu en tant que DAO aux États-Unis dans les soixante jours suivant la date de dépôt initiale, malgré les commentaires en suspens de la SEC.

Le dossier de CryptoFed suggère que Ducat est à la fois une pièce stable protégée contre l’inflation et la déflation qui peut être utilisée pour les transactions quotidiennes et comme réserve de valeur. Locke pourrait être un jeton de gouvernance qui sera utilisé pour aider Ducat et établir des règles pour le système.

Selon Marian Orr, directrice de l’exploitation de CryptoFed, les jetons John Locke sont distribués aux municipalités, aux commerçants, aux banques, aux échanges cryptographiques et aux participants alternatifs au sein du DAO. Par rapport à l’économie nationale actuelle, Orr a déclaré :

“Le CryptoFed utilise la moitié et le colis des achats et des ventes entre Locke et Ducat pour stabiliser Ducar grâce aux opérations d’open market actuelles presque comme celles de la Fed.”

CryptoFed dépose également le type S-1 pour enregistrer les jetons Locke et Ducat afin de les rendre échangeables et transférables. Parallèlement à l’examen actuel de la SEC sur le dépôt de la forme S-1, CryptoFed déposera également le type S-8, qui est en mesure d’accorder les « jetons Locke restreints et non échangeables à cinq cents personnes ».

Jusqu’à l’approbation du type S-1, chaque jeton Locke et Ducat peut rester restreint, non échangeable et non transférable.

Le 13 septembre, le président de la SEC, Gary Gensler, a demandé à la cryptographie de fournir des titres pour garantir la protection des capitalistes en enregistrant leurs sociétés auprès des autorités.

Gensler a visualisé un cadre de politique opérationnelle pour les crypto-monnaies et est convaincu que la crypto sera un “catalyseur de changement” pour le secteur monétaire. “Dans la mesure où il y a des titres sur ces plateformes de négociation, en vertu de nos lois, ils doivent s’enregistrer auprès de la Commission à moins qu’ils ne puissent bénéficier d’une exemption”, a-t-il déclaré.

Comme Cointelegraph l’a dit en août, Gensler connaissait l’exigence de nombreuses règles de cryptographie solides aux États-Unis. finance plus généralement.

