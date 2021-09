US Homeland Security signe un accord de 0,4 million avec Coinbase Analytics

Coinbase

US Homeland Security signe un accord de 1,4 million de dollars avec Coinbase Analytics

20 septembre 2021

L’échange de crypto a signé son plus grand accord fédéral « sensible aux forces de l’ordre » à ce jour pour son logiciel Coinbase Analytics.

La branche Immigration and Customs Enforcement (ICE) de la US Homeland Security a signé un accord de 1,36 million de dollars avec l’échange de crypto-monnaie Coinbase.

Selon le Federal Procurement Data System, ce contrat a été attribué pour une «application commerciale» et un «logiciel de développement d’applications». Le contrat indique en outre : « Cette exigence est SENSIBLE À L’APPLICATION DE LA LOI[sic], par conséquent, des informations minimales seront fournies publiquement. »

Selon le résumé du contrat, l’accord utilise le logiciel de traçage de la blockchain de Coinbase, Coinbase Analytics, pour 455 000 $ pour un an, ce qui va jusqu’à 1,4 million de dollars s’il est prolongé jusqu’en 2024.

Ce n’est pas le premier contrat de Coinbase avec l’ICE, qui a payé à la société 29 000 $ pour son logiciel médico-légal sur la base que Coinbase était « le seul fournisseur qui peut raisonnablement fournir les services requis par l’agence ».

Le dernier accord vaut plus de 40 fois la dernière fois et est le plus gros contrat fédéral de Coinbase à ce jour.

L’année dernière, il est devenu public que Coinbase souhaitait vendre son outil d’analyse à deux branches du gouvernement américain : la Drug Enforcement Agency et l’Inland Revenue Service.

Coinbase Analytics était auparavant connu sous le nom de Neutrino avant que la bourse ne l’acquière en 2019 pour 13,5 millions de dollars.

L’acquisition a été controversée car Neutrino a été fondée par les membres de la société italienne de logiciels espions Hacking Team. L’année dernière, le PDG Brian Armstrong a exprimé son « erreur » en effectuant l’achat et a licencié les membres douteux de l’équipe.

À l’époque, il a également souligné que les informations proposées dans son logiciel Analytics “ont toujours été complètement séparées des données internes de Coinbase”.

Le PDG de Coinbase a en outre déclaré que la société souhaitait récupérer certains coûts et nouer des relations avec les forces de l’ordre. Par conséquent, il a décidé de vendre son logiciel aux agences gouvernementales.

