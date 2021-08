US Infra Bill pourrait inciter à l’exode des entreprises cryptographiques, le Trésor a également un rôle Crypto new media

in

Source : Adobe/Gudellaphoto

Si le projet de loi américain controversé sur les infrastructures est adopté sous sa forme actuelle, il pourrait forcer les sociétés de cryptographie à quitter le pays car il n’y a aucun moyen de se conformer aux nouvelles exigences. Cependant, l’industrie dépendrait également de la Trésor américain car cette institution aurait besoin de mettre en pratique le langage vague.

Le Sénat américain a adopté le projet de loi avec la disposition originale sur la taxe cryptographique cette semaine et il est maintenant transmis à la Chambre suivante, qui est suspendue jusqu’au 20 septembre.

L’un des principaux problèmes concerne l’utilisation et la définition du terme « courtier » à des fins de rapport d’informations, car il comprend actuellement les opérateurs de nœuds, les développeurs, les mineurs et d’autres qui « n’ont même pas accès aux informations nécessaires. pour la déclaration fiscale, et ne devrait certainement pas être dans le champ d’application de cette déclaration », Wendy Walker, responsable des solutions chez le fournisseur mondial de logiciels fiscaux Sovos, a déclaré Cryptonews.com.

Selon elle, la disposition présente un risque pour un segment massif de l’industrie et le bruit court que les entreprises, étant incapables de poursuivre leurs activités aux États-Unis, déménageraient à l’étranger vers un pays qui ne les taxe pas en ce respect si la langue actuelle demeure.

“Il n’y a aucun moyen que ces gens puissent non seulement se conformer à l’exigence, mais ils ne pourront pas gagner leur vie ici en faisant cela”, a-t-elle déclaré.

De plus, les États-Unis sont l’une des seules juridictions qui exigent cette communication d’informations par des tiers, avec un cadre similaire en cours d’élaboration par le Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

Ce qui est perceptible dans d’autres régimes, c’est une validation fiscale plus en temps réel, ce à quoi l’IRS et les États-Unis, en général, aimeraient également parvenir, a déclaré Walker. « Ils ont parlé de [a more real-time tax system] pendant des années.”

Cependant, le projet de loi pourrait encore changer à mesure que la pression augmente au Congrès, les défenseurs de la cryptographie espérant convaincre la Chambre de la nécessité d’amender.

Dans les deux cas, ce que nous allons voir plus loin, c’est la législation mettant l’accent sur les bourses centralisées et les dépositaires auxquels elle est destinée. Mais rien de tout cela ne se produira du jour au lendemain, car il y aura probablement une période de réglementation proposée qui pourrait prendre de trois à six mois, tandis que la mise en œuvre pourrait prendre de 18 mois à trois ans.

Walker a également suggéré qu’il existe une interconnexion sur cette question à l’échelle mondiale. Par exemple, l’OCDE travaille sur une modification du schéma des normes de déclaration communes pour inclure la cryptographie depuis avant que l’IRS ne commence à travailler sur leur problème. Et lorsque l’OCDE a appris que l’IRS accordait la priorité à cela et allait prendre des mesures législatives, ils ont retardé leurs modifications, selon Walker.

La raison en est que « tout le monde affluerait vers les États-Unis parce que les États-Unis ne déclareraient aucune transaction non américaine. […] L’idée est donc qu’ils ne peuvent pas affluer dans un seul pays pour se cacher, que tout le monde dénoncera », a-t-elle ajouté.

Le rôle du Trésor américain

Quelle que soit la langue utilisée dans le projet de loi, le Trésor américain va adopter la loi et “c’est là que se déroule l’élaboration des règles”, en collaboration avec l’avocat en chef de l’IRS, a noté Walker, ajoutant que c’est à ce moment-là que nous verrons pour la première fois les propositions réglementations – mais aussi lorsque de nombreux détails seront mis au point, car le Trésor devra “prendre le langage vague qui se trouve dans la loi et le mettre en pratique”.

Pendant ce temps, la secrétaire au Trésor Janet L. Yellen aurait parlé avec des législateurs la semaine dernière pour soulever des objections aux efforts visant à affaiblir les révisions cryptographiques proposées par la législation.

Dans les deux cas, au cours de ce processus de réglementation qui durera plusieurs mois, ils devront clarifier des points tels que si les bourses et les dépositaires doivent continuer à déclarer les montants bruts sur le formulaire 1099-K, ou le formulaire 1099-B. – qui crée de la confusion pour les contribuables depuis des années, conduisant même à des audits et à la convocation John Doe, qui permet à l’administration fiscale d’obtenir les noms, les informations demandées et les documents concernant tous les contribuables d’un certain groupe.

Walker a déclaré que ses clients sont des bourses et des dépositaires qui utilisent ces formulaires exacts.

“Ils veulent vraiment que l’IRS leur dise quoi déclarer, [and they say] “Si vous pouviez simplement nous dire quoi signaler, pour commencer, nous signalerions cela et vous n’auriez pas à aller chercher ces invocations de John Doe”.

Voici quelques questions que les conseillers fiscaux examineront pour leurs clients et les conseilleront : quand un actif numérique est-il une sécurité couverte, comment évaluer un actif numérique à des fins fiscales, si les règles de vente de lavage s’appliquent, etc. comme les détails de l’élaboration des règles, c’est ce que nous allons voir » après que le président Joe Biden ait signé le projet de loi, a déclaré Walker.

L’IRS et le Trésor vont devoir définir quels actifs numériques sont concernés par ce nouveau régime 6045 de l’Internal Revenue Code (IRC) par rapport à ce sur quoi ils ont déjà fourni des orientations dans le passé.

Outre le côté réglementaire, un autre domaine qui revient sans cesse est de savoir s’il devrait y avoir ou non une règle fiscale de minimis pour les transactions cryptographiques, a noté Walker. Dans l’espace actuel des courtiers-négociants traditionnels, lorsqu’ils font rapport à 1099-B, il existe une exception de minimis sur les échanges d’actions fractionnaires – et les actifs numériques sont achetés et vendus en montants fractionnaires.

Un autre problème fondamental est l’évaluation de la cryptographie – comment un contribuable sait-il que le montant qu’il a mis sur la déclaration de revenus sera accepté, étant donné que différents échanges affichent des valeurs différentes en même temps. Donc “il y a beaucoup de place pour l’arbitrage en ce moment.”

Par conséquent, l’IRS ou le gouvernement, en général, devraient « proposer une sorte de moyen plus cohérent d’évaluer cela ».

____

