US Marine licencié après avoir claqué Joe Biden dans une diatribe furieuse publiée en ligne | Monde | Nouvelles

Au cours d’une vidéo sans précédent de cinq minutes publiée sur les réseaux sociaux, le lieutenant-colonel de la marine en service actif Stuart Scheller a déchargé attaque après attaque contre l’armée américaine et les personnalités de l’administration de Joe Biden pour leur gestion meurtrière du retrait d’Afghanistan. Scheller a fustigé des hauts responsables pour avoir permis à environ 170 citoyens afghans et 13 Marines américains d’être tués, dont un qui n’avait que 20 ans et un enfant attendu en septembre, dans un attentat suicide à la bombe jeudi et pour avoir abandonné l’Afghanistan aux talibans avant remettant en cause les décisions stratégiques clés de l’armée qui ont permis aux talibans d’avoir accès à plus de 85 milliards de dollars d’armes américaines, selon des membres du Congrès.

Le marine a claqué: “J’ai un mécontentement et un mépris croissants pour mon incompétence perçue au niveau de la politique étrangère et je veux spécifiquement poser quelques questions à certains de mes hauts dirigeants.”

Le marine a ensuite demandé des comptes aux chefs militaires et au président Biden pour le retrait meurtrier de l’Afghanistan, qui a maintenant fait 13 Marines américains et environ 170 civils afghans morts, dont trois ressortissants britanniques, après qu’un attentat suicide a ravagé la foule à l’aéroport de Kaboul. Les services de renseignement occidentaux avaient averti les dirigeants d’une attaque imminente il y a quelques jours.

Le lieutenant-colonel Sheller, qui a servi en Irak et en Afghanistan, a reconnu que lui et toute sa famille avaient beaucoup à perdre avec ses commentaires accablants, mais a insisté pour qu’il se batte pour défendre ce en quoi il croyait, afin d’envoyer un message à ceux qui occupent des postes de pouvoir.

Il a déclaré: «La raison pour laquelle les gens sont si bouleversés sur les réseaux sociaux en ce moment n’est pas parce que le Marine sur le champ de bataille a laissé tomber quelqu’un.

« Les gens sont contrariés parce que leurs hauts dirigeants les ont laissés tomber. Et aucun d’entre eux ne lève la main et n’accepte de rendre des comptes ou ne dit : “Nous avons tout gâché”.

« Je me bats depuis 17 ans. Je suis prêt à tout jeter pour dire à mes hauts dirigeants, j’exige des comptes ! »

La marine est également entrée dans les détails en remettant en question la prise de décision stratégique des personnalités militaires à l’origine du retrait.

Il a fustigé l’abandon de l’ancienne base aérienne américaine de Bagram, qui a depuis été saisie et pillée par les talibans.

Le major Jim Stenger, porte-parole du Corps des Marines, a déclaré à DailyMail.com dans un communiqué que le lieutenant-colonel Stuart Scheller avait été relevé de son commandement par le colonel David Emmel, commandant de la School of Infantry-East.

Il a déclaré que la décision avait été prise “en raison d’une perte de confiance dans sa capacité à commander”.

Il a ajouté: «C’est évidemment une période émouvante pour beaucoup de Marines, et nous encourageons tous ceux qui ont du mal en ce moment à demander des conseils ou à parler à un autre Marine.

“Il existe un forum dans lequel les dirigeants des Marines peuvent exprimer leurs désaccords avec la chaîne de commandement, mais ce ne sont pas les médias sociaux.”