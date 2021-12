US Polo Assn. nomme Arjun Rampal ambassadeur de la marque indienne

La campagne « Play Together » est conceptualisée par WYP Creatives

US Polo Assn. a choisi Arjun Rampal comme ambassadeur de la marque indienne pour sa nouvelle campagne « Play Together ». Avec cette association, Rampal devient le premier ambassadeur indien de la marque. L’annonce intervient à un moment où la marque envisage de créer une nouvelle identité de magasin pour tous les magasins à venir dans le cadre de ses plans d’expansion. Dans le cadre du plan d’expansion, la marque lancera la campagne « Play Together » mettant en vedette Arjun Rampal et dévoilera également le nouveau look de la marque dans ses 392 magasins en Inde.

US Polo Assn., la marque officielle de la United States Polo Association (USPA) est vendue au détail en Inde par Arvind Fashions Limited. Selon Amitabh Suri, PDG, US Polo Assn – Arvind Fashions Limited, la marque se concentre sur l’élargissement de la portée de la marque à la clientèle hors ligne et en ligne grâce à cette nouvelle campagne avec Rampal. « Jouer ensemble » capture le lien émotionnel et ludique qu’un père et son enfant partagent en jumelant leur look, a déclaré Suri.

« Cette réflexion se reflète également dans les vêtements et accessoires que nous proposons aussi bien pour hommes que pour enfants. L’association d’Arjun avec la marque établit un parallèle instantané avec sa personnalité réelle, ce qui la rend très accessible au public. Son immense base de fans encouragera la demande et incitera nos consommateurs à visiter nos magasins rénovés qui incarnent l’esprit de Polo – classique et cool », a ajouté Suri.

La campagne « Play Together » est conceptualisée par WYP Creatives, produite par Karma Productions et tournée par le réalisateur et photographe Bosco Christopher Bhandarkar et Rid Burman. La campagne « Play Together » sera diffusée sur toutes les principales plateformes imprimées et numériques à partir du 8 décembre, a-t-il déclaré dans un communiqué.

US Polo Assn. propose des vêtements ainsi que des accessoires, des chaussures, des articles de voyage et des articles pour la maison dans 190 pays à travers le monde. Récemment, la marque a signé un accord avec ESPN aux États-Unis pour amener les finales des sept meilleurs événements de polo des États-Unis et des championnats du monde à ESPN en 2022.

